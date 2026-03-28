Уникальный тренер. Атлетико и Симеоне достигли соглашения

По информации испанских СМИ, Атлетико и наставник Диего Симеоне договорились о продолжении сотрудничества до лета 2027 года.

В контракте клуба и тренера есть опция, которая позволяет разорвать соглашение по итогам нынешнего сезона, но стороны сняли все вопросы и заранее договорились, что никто этот вариант не использует и Симеоне точно отработает еще минимум сезон.

Аргентинец является редким в нынешнее время примером длительной работы с одной командой – Симеоне является тренером Атлетико c 2011 года.

С этим специалистом команда дважды была чемпионом Испании, завоевала два трофея Лиги Европы и дважды была в финале Лиги чемпионов.