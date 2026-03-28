Уникальный тренер. Атлетико и Симеоне достигли соглашения
Симеоне останется еще на один сезон
По информации испанских СМИ, Атлетико и наставник Диего Симеоне договорились о продолжении сотрудничества до лета 2027 года.
В контракте клуба и тренера есть опция, которая позволяет разорвать соглашение по итогам нынешнего сезона, но стороны сняли все вопросы и заранее договорились, что никто этот вариант не использует и Симеоне точно отработает еще минимум сезон.
Аргентинец является редким в нынешнее время примером длительной работы с одной командой – Симеоне является тренером Атлетико c 2011 года.
С этим специалистом команда дважды была чемпионом Испании, завоевала два трофея Лиги Европы и дважды была в финале Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Тренер отметил мастерство Дьокереша
Артем поддержал Виталия