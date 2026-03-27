«Не могу требовать больше». Тренер Северной Ирландии – об игре с Италией

Главный тренер сборной Северной Ирландии – Майкл О’Нил – прокомментировал поражение от Италии в полуфинальном матче европейского плей-офф к чемпионату мира 2026 года (0:2).

«Я не могу требовать от игроков больше. Наш игровой план отлично сработал в первом тайме, и Италия испытывала трудности с созданием моментов. Во втором тайме у нас было несколько напряжённых моментов перед их голом. Сандро Тонали нанес отличный удар, и играть с счётом 0:1, безусловно, стало сложнее.

В этой команде есть смелость и энергия. Я очень горжусь, ведь мы очень молодая команда со средним возрастом около 22 лет. Этот матч будет важен для дальнейшей карьеры этих игроков. Независимо от результата, мы сделали шаг вперёд в развитии команды. Для страны нашего размера, играя командой такого возраста, есть много позитивных моментов.

Когда мы будем анализировать матч и кампанию в целом, у нас будет много причин для оптимизма. Команда хорошо развилась. Пирс Чарльз – 20 лет, он был великолепен. У него блестящий темперамент для своего возраста. Многие игроки показали отличную игру, но выступление Пирса было особенно сильным.

Мое будущее? Если ситуация останется такой, я проведу матч во вторник вечером и буду руководить оставшимися семью матчами за «Блэкберн Роверс». Но мой контракт все еще с ИФА. Он действует до 2028 года, и после «Блэкберн Роверс» я вернусь к своему статусу тренера национальной команды», – сообщил Майкл.