Во Франции отреагировали на провал Забарного и сборной Украины

30 марта 2026, 08:22
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известное французское издание Foot Mercato прокомментировало игру защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче Украина — Швеция.

«Илья Забарный, который был в стартовом составе и капитаном Украины в полуфинале плей-офф чемпионата мира, пережил поистине ужасный опыт! 🇺🇦😬

Украинский защитник сыграл свою роль в коллективном поражении своей команды (1-3)», – говорится в издании.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.

Дмитрий Олийченко
