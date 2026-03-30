Эвертон отреагировал на позорное поражение сборной Украины с Миколенко

Английский «Эвертон» отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции. Футболист «ирисок» Виталий Миколенко отыграл весь матч.

«Поражение Виталия Миколенко и сборной Украины, для которых кампания в стыковых матчах отбора на ЧМ-2026 завершилась поражением от Швеции со счетом 3:1. 🇺🇦🇸🇪», – сообщает пресс-служба «ирисок».

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.