Лидер сборной Украины ответил на вопрос, кого хочет видеть новым тренером
Миколенко безразлично, кто будет тренировать команду
Лидер сборной Украины Виталий Миколенко ответил, кого хочет видеть новым тренером сборной Украины. Футболист дал понять, что ему безразлично, кто будет тренировать команду, и он будет выполнять свои обязанности при любом специалисте.
«Лучше спросите у Реброва о контракте и дальнейших действиях. Мое дело – приезжать сюда и отдаваться на 100%. Кто будет тренером? Мне все равно.
Моя задача – приезжать сюда и каждый день отдаваться. Это сейчас сказал тренер, это сказал президент УАФ – что каждый день ты должен отдавать всего себя этой сборной», – сказал Миколенко.
