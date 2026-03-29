Матвей Пономаренко пошел по стопам Андрея Ярмоленко

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко ярко дебютировал в составе национальной сборной Украины.

20-летний нападающий вышел на замену на 77-й минуте матча плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции (1:3) и отличился голом в конце встречи.

Таким образом, Пономаренко стал четвертым игроком «Динамо», забившим в дебютном матче за сборную. Ранее подобное удавалось Андрею Ярмоленко, Роману Зозуле и Сергею Сидорчуку.

Для молодого форварда этот гол стал важным достижением, несмотря на поражение команды, и позволил ему вписать свое имя в историю национальной сборной.