  4. Матвей Пономаренко пошел по стопам Андрея Ярмоленко
29 марта 2026, 07:32
378
0

Матвей Пономаренко пошел по стопам Андрея Ярмоленко

Футболист забил свой первый гол за национальную команду в дебютном матче

29 марта 2026, 07:32 |
378
0
Матвей Пономаренко пошел по стопам Андрея Ярмоленко
УАФ. Матвей Пономаренко

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко ярко дебютировал в составе национальной сборной Украины.

20-летний нападающий вышел на замену на 77-й минуте матча плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции (1:3) и отличился голом в конце встречи.

Таким образом, Пономаренко стал четвертым игроком «Динамо», забившим в дебютном матче за сборную. Ранее подобное удавалось Андрею Ярмоленко, Роману Зозуле и Сергею Сидорчуку.

Для молодого форварда этот гол стал важным достижением, несмотря на поражение команды, и позволил ему вписать свое имя в историю национальной сборной.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Матвей Пономаренко Андрей Ярмоленко Роман Зозуля Сергей Сидорчук
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
