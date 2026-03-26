ВИДЕО. Как Пономаренко забил дебютный гол за сборную Украины
Матвей забил на 90+1-й минуте
26 марта сборная Украины проведет решающий полуфинал плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Швеции.
Поединок проходит в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Начало – в 21:45 по киевскому времени.
На 90+1-й минуте сборная Украины забила гол престижа. Первый гол за главную команду страны забил нападающий «Динамо» Матий Пономаренко.
Победитель пары Украина – Швеция в финале плей-офф встретится с сильнейшим в противостоянии Польша – Албания.
