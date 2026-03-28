Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонид Буряк

Легенда «Динамо» Леонид Буряк нашел виновных в поражении сборной Украины от Швеции, отметив игроков атаки:

– Сборная Украины в первую очередь провалила игру в атаке, – отметил Буряк. – На матч плей-офф, в котором необходимо забивать, выигрывать и идти дальше, наша команда вышла с четырьмя защитниками и двумя «опорниками». То есть, считая еще и вратаря, – это семь футболистов в обороне. Поэтому и впереди мы ничего не создали, потому что некому было создавать.

Сборная Украины много владела мячом… Но что из этого владения? Нет такого соревнования, как владение мячом! За это баллы не дают. Наша команда очень много делала передач поперек поля и назад. Как так можно действовать на таком уровне? Я расстроен. Чтобы качественно владеть мячом и доводить дело до опасных моментов у ворот соперника, нужны игроки, которые стоят 100 млн евро. У нас нет таких исполнителей.

– В Швеции тоже нет…

– Нет, да. Там фактически нет звезд мирового уровня, однако у них вполне квалифицированная команда, футболисты хорошего уровня. И, отмечу, есть лидер – Дьокереш, сильный исполнитель, настоящий центрфорвард.

