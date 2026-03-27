«Миллионы знают, как лучше». Еще один депутат поддержал Реброва

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу прокомментировал поражение национальной сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Выигрывает команда, проигрывает тренер… Он был великолепным игроком, довольно классным тренером. Конечно, у нас миллионы украинцев знают, как лучше тренировать сборную по футболу, как выиграть чемпионат мира :) Но пока что мы просто еще не нашли эти миллионы суперспециалистов, потому что они прячутся в соцсетях :))».

Ранее Сергея Реброва поддержал депутат Николай Тищенко.