Йожеф САБО: «Он не показал той игры, которой мы ожидали»

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, что ожидал лучшей игры от Георгия Судакова в матче против Швеции (1:3) в квалификации к ЧМ-2026.

«Судаков не показал той игры, которую мы ожидали, но он не так давно был травмирован, спина, кажется, его беспокоила, мало игровой практики имел в Бенфике, поэтому и сыграл слабо со шведами», – сказал Сабо.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.