  4. Йожеф САБО: «Он не показал той игры, которой мы ожидали»
27 марта 2026, 16:21 |
536
4

Йожеф САБО: «Он не показал той игры, которой мы ожидали»

Специалист раскритиковал Георгия Судакова

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, что ожидал лучшей игры от Георгия Судакова в матче против Швеции (1:3) в квалификации к ЧМ-2026.

«Судаков не показал той игры, которую мы ожидали, но он не так давно был травмирован, спина, кажется, его беспокоила, мало игровой практики имел в Бенфике, поэтому и сыграл слабо со шведами», – сказал Сабо.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.

Йожеф Сабо Георгий Судаков сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 4
Перець
Після травми видно не  набрав потрібних кондицій
avk49
Послати нафік міліонегіонерів. Формувати дійсно Національну збірну з гравців національної першості. Тут виховувати патріотів.
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
