Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он бегал как белка в колесе, а какой смысл?»

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский похвалил Виталия Миколенко после фиаско Украины против Швеции (1:3), которое не позволило «сине-желтым» квалифицироваться на чемпионат мира.

«Миколенко бегал как белка в колесе, а какой смысл? Остальные вообще не бегали. Тотальный провал», – сказал Артем.

Команда Сергея Реброва 31 марта проведет товарищеский матч против сборной Албании. Игра пройдет в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте.

Команда Албании на выезде уступила Польше со счётом 1:2. Путевку на ЧМ-2026 от этой четверки 31 марта разыграют Швеция и Польша.