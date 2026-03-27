  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он бегал как белка в колесе, а какой смысл?»
27 марта 2026, 12:23 |
2790
1

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он бегал как белка в колесе, а какой смысл?»

Артем похвалил Виталия Миколенко

27 марта 2026, 12:23 |
2790
1 Comments
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он бегал как белка в колесе, а какой смысл?»
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский похвалил Виталия Миколенко после фиаско Украины против Швеции (1:3), которое не позволило «сине-желтым» квалифицироваться на чемпионат мира.

«Миколенко бегал как белка в колесе, а какой смысл? Остальные вообще не бегали. Тотальный провал», – сказал Артем.

Команда Сергея Реброва 31 марта проведет товарищеский матч против сборной Албании. Игра пройдет в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте.

Команда Албании на выезде уступила Польше со счётом 1:2. Путевку на ЧМ-2026 от этой четверки 31 марта разыграют Швеция и Польша.

По теме:
Маркевич похвалил троих игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Швеция понесла потерю после матча с Украиной: серьезные проблемы для тренер
«Не могу требовать больше». Тренер Северной Ирландии – об игре с Италией
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 08:58 31
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции

Самую низкую оценку получил Анатолий Трубин

Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27 марта 2026, 00:35 12
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча главной сборной страны

Дьекереш стал автором первого в истории хет-трика в ворота сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 11:22
Дьекереш стал автором первого в истории хет-трика в ворота сборной Украины
Дьекереш стал автором первого в истории хет-трика в ворота сборной Украины
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 26.03.2026, 12:20
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
Футбол | 27.03.2026, 09:19
Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
Комментарии 1
Gudok
Белка, Артем, у тебя бегала после твоих загулов!!
Популярные новости
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 72
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 88
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
