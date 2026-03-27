Милевский назвал игроков, которых не хватало сборной Украины со Швецией

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3

Бывший игрок киевского «Динамо» и украинской сборной Артем Милевский прокомментировал кадровые потери команды Сергея Реброва, а также назвал тех, кого не хватило в этом противостоянии:

– Как думаешь, против Швеции нам сильно не хватало Довбика, Малиновского, Конопли, Зинченко, Матвиенко?

– Сейчас можно говорить все что угодно, но даже без этих игроков мы должны были биться на поле, а не отбывать номер. Серию А я часто смотрю и могу сказать, что Малиновский стал настоящим лидером «Дженоа» – ему доверяют бить пенальти, он руководит командой.

Сборной его точно не хватало, как и Конопли. Тымчик в «Динамо» проиграл конкуренцию молодому Коробову, мало играет. Шведы его то обегали, то пробрасывали мяч мимо него.

Миколенко бегал как белка в колесе, а какой смысл? Остальные вообще не бегали. Тотальный провал, – подытожил Милевский.