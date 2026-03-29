Милевский разнес самого дорогого игрока сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский остался недоволен игрой Ильи Забарного в матче против Швеции (1:3).

– Наш самый авторитетный игрок Забарный, который должен быть лидером и примером на поле, допустил результативные ошибки. С чем это связано?

– Для меня это загадка. Человек играл в АПЛ, сейчас выступает в ПСЖ и не может определить траекторию мяча, который летит секунд пять. Я имею в виду момент со вторым голом. Понятно, что Дьокереш сейчас в топ-форме, но это не оправдание для Забарного. Он должен был спокойно перехватить мяч.