Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»
27 марта 2026, 11:49 | Обновлено 27 марта 2026, 12:05
Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»

Геннадий Синчук рассказал о предстоящих матчах с Литвой и Венгрией

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Вингер молодежной сборной Украины Геннадий Синчук рассказал о предстоящих матчах с Литвой и Венгрией в отборе к Евро-2027.

– Геннадий, в этом отборе ситуация для молодежной сборной Украины складывается непросто: 4 очка после 4 матчей. Насколько реально спасти ситуацию в этом отборочном цикле?

– Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая. В то же время, понимаем, что нужно побеждать в грядущих играх, поэтому сделаем все, чтобы достичь нашей цели.

– Впереди у вас матчи с Литвой и Венгрией. Отталкиваясь от предыдущих матчей с этими соперниками, что нужно не разрешить соперникам в грядущих встречах и как нужно сыграть самим?

– Как я уже отметил, в этих двух матчах нам нужно побеждать. Следовательно, настраиваемся исключительно на победный результат. Постараемся продемонстрировать атакующий футбол, в который мы всегда стремимся играть, – сказал футболист.

Молодежная сборная Украины сыграет два матча в рамках отборочного турнира на Евро-2027 U-21. В Кошице в эту пятницу команда Унаи Мельгосы сыграет со сборной Литвы, а 31 марта будет выездной матч против Венгрии.

Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
