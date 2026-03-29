Определены два футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции

Известный футбольный тренер и эксперт Олег Федорчук раскритиковал игру Ильи Забарного и Александра Тымчика в матче Украина — Швеция.

– В вашей версии стартового состава у вас получилась одна неточность. Вместо Михайличенко вышел Тымчик. Правый защитник вас поразил?

– Абсолютно. Александр много суетился. Его фишка – атака, но ни там, ни в обороне игрок был неубедителен. Создалось впечатление, что он впервые играл на таком уровне. Сама связка Забарный-Тымчик провалила игру. Бондарь с Миколенко были лучшими, хотя защитник «Шахтера» также был не в своей тарелке.

– Там, наверное, больше за счет Миколенко. Казалось, что в первом тайме наш левый защитник был плеймейкером.

– Согласен. Из всех футболистов, кто отыграл полный матч, Виталий был лучшим. И он единственный, кто после матча сказал правду об игре сборной Украины.