Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Определены два футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции
Чемпионат мира
29 марта 2026, 04:02 |
269
2

Определены два футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции

Федорчук разочарован в Забарном и Тымчике

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный футбольный тренер и эксперт Олег Федорчук раскритиковал игру Ильи Забарного и Александра Тымчика в матче Украина — Швеция.

– В вашей версии стартового состава у вас получилась одна неточность. Вместо Михайличенко вышел Тымчик. Правый защитник вас поразил?

– Абсолютно. Александр много суетился. Его фишка – атака, но ни там, ни в обороне игрок был неубедителен. Создалось впечатление, что он впервые играл на таком уровне. Сама связка Забарный-Тымчик провалила игру. Бондарь с Миколенко были лучшими, хотя защитник «Шахтера» также был не в своей тарелке.

– Там, наверное, больше за счет Миколенко. Казалось, что в первом тайме наш левый защитник был плеймейкером.

– Согласен. Из всех футболистов, кто отыграл полный матч, Виталий был лучшим. И он единственный, кто после матча сказал правду об игре сборной Украины.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Олег Федорчук Илья Забарный Александр Тымчик Виталий Миколенко
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Та що б там не вигадав олійніченко з віртуальним федорчукой - увесь світ бачив, як 2 голи прийшли з-під бондаря. І не потрібно таким способом вигоражувати ржаве бидло. Бачу тема з жіночкою бондаря не засвітилася.) Відмазка в молоко. На поміч прийшло вигадане вю з суперпупермегагіга єкспердом)
Ответить
-1
Oberst
Полностью согласен и все согласны☝️ Дыркочи, а вы? 
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем