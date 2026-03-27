27 марта 2026, 10:14 |
Команда АПЛ возглавляет рейтинг топ-5 лиг по желтым карточкам в сезоне

Сразу 6 клубов Премьер-лиги входят в топ-10 данного рейтинга

Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель АПЛ Брайтон получил наибольшее количество желтых карточек в сезоне 2025/26 среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

В пассиве команды Фабиана Хюрцелера 79 «горчичников» в текущей кампании.

На втором и третьем местах данного рейтинга расположены клубы испанской Ла Лиги Хетафе (76) и Севилья (75).

Интересным фактом является то, что в десятку самых недисциплинированных команд топ-5 европейских чемпионатов входят сразу 6 клубов АПЛ: Брайтон (79), Тоттенхэм Хотспур (73), Борнмут (71), Челси (68), Сандерленд (66) и Вулверхэмптон (66).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством полученных желтых карточек в сезоне 2025/26

  • 79 – Брайтон
  • 76 – Хетафе
  • 75 – Севилья
  • 73 – Тоттенхэм Хотспур
  • 71 – Борнмут
  • 70 – Райо Вальекано
  • 68 – Челси
  • 67 – Кальяри
  • 66 – Сандерленд
  • 66 – Вулверхэмптон
статистика Английская Премьер-лига Ла Лига Бундеслига Серия A Лига 1 (Франция) Брайтон Хетафе Севилья Тоттенхэм Борнмут Райо Вальекано Челси Кальяри Сандерленд Вулверхэмптон
