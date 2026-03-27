Команда АПЛ возглавляет рейтинг топ-5 лиг по желтым карточкам в сезоне
Сразу 6 клубов Премьер-лиги входят в топ-10 данного рейтинга
Представитель АПЛ Брайтон получил наибольшее количество желтых карточек в сезоне 2025/26 среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.
В пассиве команды Фабиана Хюрцелера 79 «горчичников» в текущей кампании.
На втором и третьем местах данного рейтинга расположены клубы испанской Ла Лиги Хетафе (76) и Севилья (75).
Интересным фактом является то, что в десятку самых недисциплинированных команд топ-5 европейских чемпионатов входят сразу 6 клубов АПЛ: Брайтон (79), Тоттенхэм Хотспур (73), Борнмут (71), Челси (68), Сандерленд (66) и Вулверхэмптон (66).
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством полученных желтых карточек в сезоне 2025/26
- 79 – Брайтон
- 76 – Хетафе
- 75 – Севилья
- 73 – Тоттенхэм Хотспур
- 71 – Борнмут
- 70 – Райо Вальекано
- 68 – Челси
- 67 – Кальяри
- 66 – Сандерленд
- 66 – Вулверхэмптон
