Джеко забил за сборную в 20-м календарном году подряд

40-летний нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко забил за национальную сборную своей страны в 20-м календарном году подряд.

Свой первый гол в 2026 году боснийский нападающий забил в ворота сборной Уэльса в матче плей-офф к чемпионату мира 2026.

Вспомним, какое количество голов забил Джеко в составе национальной сборной в каждом из этих 20 календарных лет:

2026 – 1

2025 – 5

2024 – 2

2023 – 1

2022 – 4

2021 – 1

2020 – 1

2019 – 3

2018 – 3

2017 – 3

2016 – 4

2015 – 7

2014 – 5

2013 – 7

2012 – 6

2011 – 3

2010 – 3

2009 – 8

2008 – 5

2007 – 1

В общей сложности Джеко забил 73 гола в 147 матчах за сборную Боснии и Герцеговины.