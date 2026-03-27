  4. Джеко забил за сборную в 20-м календарном году подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

40-летний нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко забил за национальную сборную своей страны в 20-м календарном году подряд.

Свой первый гол в 2026 году боснийский нападающий забил в ворота сборной Уэльса в матче плей-офф к чемпионату мира 2026.

Вспомним, какое количество голов забил Джеко в составе национальной сборной в каждом из этих 20 календарных лет:

  • 2026 – 1
  • 2025 – 5
  • 2024 – 2
  • 2023 – 1
  • 2022 – 4
  • 2021 – 1
  • 2020 – 1
  • 2019 – 3
  • 2018 – 3
  • 2017 – 3
  • 2016 – 4
  • 2015 – 7
  • 2014 – 5
  • 2013 – 7
  • 2012 – 6
  • 2011 – 3
  • 2010 – 3
  • 2009 – 8
  • 2008 – 5
  • 2007 – 1

В общей сложности Джеко забил 73 гола в 147 матчах за сборную Боснии и Герцеговины.

