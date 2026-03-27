Джеко забил за сборную в 20-м календарном году подряд
Вспомним, сколько голов забил нападающий за сборную Боснии и Герцеговины в каждом году
40-летний нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко забил за национальную сборную своей страны в 20-м календарном году подряд.
Свой первый гол в 2026 году боснийский нападающий забил в ворота сборной Уэльса в матче плей-офф к чемпионату мира 2026.
Вспомним, какое количество голов забил Джеко в составе национальной сборной в каждом из этих 20 календарных лет:
- 2026 – 1
- 2025 – 5
- 2024 – 2
- 2023 – 1
- 2022 – 4
- 2021 – 1
- 2020 – 1
- 2019 – 3
- 2018 – 3
- 2017 – 3
- 2016 – 4
- 2015 – 7
- 2014 – 5
- 2013 – 7
- 2012 – 6
- 2011 – 3
- 2010 – 3
- 2009 – 8
- 2008 – 5
- 2007 – 1
В общей сложности Джеко забил 73 гола в 147 матчах за сборную Боснии и Герцеговины.
🇧🇦 Edin Džeko has now scored an international goal for Bosnia and Herzegovina for the 20th consecutive year:— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 26, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Репортер УЕФА отреагировал на победу Швеции
Центральный нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Швеции