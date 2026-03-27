Молодежная сборная Украины U-21 продолжает участие в отборе на чемпионат Европы 2027.

27 марта в 19:00 команда Украина U-21 сыграет против сборной Литвы U-21.

Встреча состоится в словацком городе Кошице на стадионе Kosice Football Arena.

Подопечные Унаи Мельгосы занимают третье место в своей группе квалификации Евро-2027 U-21.

Турнирное положение: Турция – 11 очков, Хорватия – 10, Украина – 4, Венгрия – 3, Литва – 1.

Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть чемпионата Европы U-21. Также на турнир попадет лучшая команда среди занявших вторые места в 9 группах. Еще 8 сборных, которые финишируют вторыми, разыграют путевки через плей-офф.

Квалификация Евро-2027 U-21. Таблица группы H

Где смотреть матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Литва U-21

Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ и на MEGOGO

Инфографика