Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Литва U-21
Молодежные турниры
27 марта 2026, 12:15 | Обновлено 27 марта 2026, 13:45
Где смотреть матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Литва U-21

27 марта в 19:00 пройдет поединок отбора к молодежному чемпионату Европы

27 марта 2026, 12:15 | Обновлено 27 марта 2026, 13:45
197
1 Comments
Где смотреть матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Литва U-21
Коллаж Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает участие в отборе на чемпионат Европы 2027.

27 марта в 19:00 команда Украина U-21 сыграет против сборной Литвы U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча состоится в словацком городе Кошице на стадионе Kosice Football Arena.

Подопечные Унаи Мельгосы занимают третье место в своей группе квалификации Евро-2027 U-21.

Турнирное положение: Турция – 11 очков, Хорватия – 10, Украина – 4, Венгрия – 3, Литва – 1.

Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть чемпионата Европы U-21. Также на турнир попадет лучшая команда среди занявших вторые места в 9 группах. Еще 8 сборных, которые финишируют вторыми, разыграют путевки через плей-офф.

Квалификация Евро-2027 U-21. Таблица группы H

Где смотреть матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Литва U-21

Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ и на MEGOGO

По теме:
Таблицы ЧЕ-2027 U21. Италия отгрузила 4 мяча, Франция – 5. Кто забил 6 и 8?
Украина U-21 – Литва U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ
Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ
Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ

Главные новости за 26 марта на Sport.ua

Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам

Тренер планирует остаться на матч против Албании

Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Комментарии 1
kadaad .
Да уже толку от этих матчей никакого.....
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
