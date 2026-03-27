Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо назвал игрока Динамо, который может стать лидером сборной Украины
Чемпионат мира
27 марта 2026, 10:37
0

Сабо назвал игрока Динамо, который может стать лидером сборной Украины

Бывший тренер «сине-желтых» оценил игру и перспективы талантливого форварда Матвея Пономаренко

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3

Бывший тренер «сине-желтых» Йожеф Сабо прокомментировал игру форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, который стал автором единственного забитого мяча в команде Сергея Реброва:

«Пономаренко нужно было выпускать раньше, как по мне. Он сейчас находится в отличной форме. Матвей имеет все задатки для того, чтобы вырасти в действительно классного нападающего.

Стать лидером и сборной Украины, и «Динамо», и перейти со временем в хороший европейский клуб, чего ему и желаю. Главное, чтобы Пономаренко, как бразильцы «Шахтера», поймав кураж, не стал себя продавать на футбольном поле», – считает Сабо.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 16 матчей в составе первой команды «Динамо» во всех турнирах, в которых забил десять голов. Трансферная стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.

По теме:
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем