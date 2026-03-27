Сабо назвал игрока Динамо, который может стать лидером сборной Украины

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3

Бывший тренер «сине-желтых» Йожеф Сабо прокомментировал игру форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, который стал автором единственного забитого мяча в команде Сергея Реброва:

«Пономаренко нужно было выпускать раньше, как по мне. Он сейчас находится в отличной форме. Матвей имеет все задатки для того, чтобы вырасти в действительно классного нападающего.

Стать лидером и сборной Украины, и «Динамо», и перейти со временем в хороший европейский клуб, чего ему и желаю. Главное, чтобы Пономаренко, как бразильцы «Шахтера», поймав кураж, не стал себя продавать на футбольном поле», – считает Сабо.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 16 матчей в составе первой команды «Динамо» во всех турнирах, в которых забил десять голов. Трансферная стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.