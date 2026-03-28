28 марта 2026, 07:32 |
1224
1

Известно, кем работает сын Сергея Реброва. Это не укладывается в голове

Сын тренера сборной Украины работает в агентской компании ProStar

28 марта 2026, 07:32 |
1224
1 Comments
Известно, кем работает сын Сергея Реброва. Это не укладывается в голове
УАФ. Сергей Ребров

Известный журналист Игорь Цыганык сделал резонансное заявление относительно сына главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва.

«Складывается впечатление, что многим на этот футбол наплевать, главное — засветить игрока, продать его и заработать. Честно, не думал, что когда-нибудь такое скажу. Старший сын Реброва работает в агентской компании, клиенты которой массово представлены в сборной. Речь идет о ProStar Шаблия.

И здесь возникает вопрос: это нормально? Или это не выглядит как коррупция? Как это вообще объяснить?», – отметил Цыганык.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров Игорь Цыганык
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Vitaliy Topiy
Тому і Хлань за збірну не грає, бо всі памятають його скандал з шаблієм в Зорі, розірвання контракту і тд...
Начхати ребрусі на інтереси збірної. Не здивуюсь, якщо шаблій йому склад на матчі пише... 
