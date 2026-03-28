Известно, кем работает сын Сергея Реброва. Это не укладывается в голове

Известный журналист Игорь Цыганык сделал резонансное заявление относительно сына главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва.

«Складывается впечатление, что многим на этот футбол наплевать, главное — засветить игрока, продать его и заработать. Честно, не думал, что когда-нибудь такое скажу. Старший сын Реброва работает в агентской компании, клиенты которой массово представлены в сборной. Речь идет о ProStar Шаблия.

И здесь возникает вопрос: это нормально? Или это не выглядит как коррупция? Как это вообще объяснить?», – отметил Цыганык.