Ребров удивил перед неудачным матчем против Швеции

Поведение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва накануне матча со Швецией вызвало бурные обсуждения.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, наставник провел подготовительную неделю в лагере в Испании в напряженном состоянии. Источники внутри команды отмечают, что тренер был заметно взволнован и сосредоточен на результате.

Сообщается, что Ребров сильно переживал из-за важности матча, влияющего как на его будущее в сборной, так и на тренерскую репутацию.

Отметим, что сборная Украины проиграла Швеции 1:3 и пропустила чемпионат мира 2026 года.