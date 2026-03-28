Ребров удивил перед неудачным матчем против Швеции
Раскрыты подробности поведения тренера на сборах
Поведение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва накануне матча со Швецией вызвало бурные обсуждения.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, наставник провел подготовительную неделю в лагере в Испании в напряженном состоянии. Источники внутри команды отмечают, что тренер был заметно взволнован и сосредоточен на результате.
Сообщается, что Ребров сильно переживал из-за важности матча, влияющего как на его будущее в сборной, так и на тренерскую репутацию.
Отметим, что сборная Украины проиграла Швеции 1:3 и пропустила чемпионат мира 2026 года.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самую низкую оценку получил Анатолий Трубин
Тренер – о последнем матче «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов