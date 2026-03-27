  4. Динамо обратилось к Матвею Пономаренко после провала сборной Украины
27 марта 2026, 07:27
Динамо обратилось к Матвею Пономаренко после провала сборной Украины

Киевский клуб отреагировал на игру талантливого форварда, который дебютировал в составе команды

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко стал автором единственного забитого гола в сборной Украины в матче против Швеции, который состоялся 26 марта и завершился поражением 1:3.

Талантливый 20-летний футболист вышел на поле во втором тайме и поразил ворота соперника на 90-й минуте. Киевский клуб поздравил своего игрока с дебютом в «сине-желтой» футболке:

«Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко сделал очередной важный шаг в своей карьере, дебютировав в составе национальной сборной Украины. Это произошло в матче полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026 против сборной Швеции.

Форвард появился на футбольном поле на 77-й минуте встречи, заменив Георгия Судакова. Свой дебют он отметил забитым голом на 90-й минуте, в очередной раз показав свое бомбардирское дарование.

Напомним, что Матвей Пономаренко впервые попал в ряды национальной сборной Украины. Также в его активе 21 забитый гол и 1 результативная передача в 31 матче за молодежную и юношеские сборные Украины

Поздравляем Матвея с важным карьерным достижением и желаем дальнейших успехов на профессиональном пути!»– обратилась к игроку прессслужба «бело-синих».

