В ФИФА отреагировали на поражение сборной Украины от Швеции
Украинцы проиграли со счётом 1:3
26 марта сборная Украины сыграла полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.
Матч состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершился поражением украинской команды со счетом 1:3.
Главным героем встречи стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик, тогда как единственный гол Украины забил Матвей Пономаренко.
По завершении матча пресс-служба ФИФА лаконично оценила победу Швеции.
«🇸🇪 Швеции осталась всего одна победа до чемпионата мира», – говорится в сообщении.
В финале отбора шведы сыграют против Польши – матч состоится 31 марта.
🇸🇪 Sweden are now one win away from the #FIFAWorldCup! pic.twitter.com/G6LkPTuHTD— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 26, 2026
