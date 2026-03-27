В ФИФА отреагировали на поражение сборной Украины от Швеции

26 марта сборная Украины сыграла полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.

Матч состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершился поражением украинской команды со счетом 1:3.

Главным героем встречи стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик, тогда как единственный гол Украины забил Матвей Пономаренко.

По завершении матча пресс-служба ФИФА лаконично оценила победу Швеции.

«🇸🇪 Швеции осталась всего одна победа до чемпионата мира», – говорится в сообщении.

В финале отбора шведы сыграют против Польши – матч состоится 31 марта.

