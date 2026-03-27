  4. В ФИФА отреагировали на поражение сборной Украины от Швеции
27 марта 2026, 23:42
Getty Images/Global Images Ukraine. сборная Украины по футболу

26 марта сборная Украины сыграла полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.

Матч состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершился поражением украинской команды со счетом 1:3.

Главным героем встречи стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик, тогда как единственный гол Украины забил Матвей Пономаренко.

По завершении матча пресс-служба ФИФА лаконично оценила победу Швеции.

«🇸🇪 Швеции осталась всего одна победа до чемпионата мира», – говорится в сообщении.

В финале отбора шведы сыграют против Польши – матч состоится 31 марта.

Дмитрий Олийченко Sport.ua
