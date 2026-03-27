Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико предлагает улучшенный контракт лидеру на фоне интереса Барселоны
Испания
27 марта 2026, 06:18
Атлетико предлагает улучшенный контракт лидеру на фоне интереса Барселоны

Мадридский клуб планирует пересмотреть финансовые условия сотрудничества с Хулианом Альваресом

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» планирует пересмотреть финансовые условия сотрудничества с Хулианом Альваресом в сторону увеличения заработной платы. По сведениям издания Marca, на фоне предметного интереса к нападающему со стороны «Барселоны» и лондонского «Арсенала», руководство «матрасников» намерено предложить игроку обновленный контракт.

Новое соглашение предполагает оклад в размере 9 млн евро в год, а также дополнительные бонусы в размере 1 млн евро за выполнение легкодостижимых показателей.

На данный момент годовое жалованье Альвареса составляет около 7 млн евро. Если аргентинец примет предложение, он сравняется по уровню доходов с голкипером Яном Облаком и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в составе «Атлетико».

Несмотря на то что Хулиан полностью доволен своим пребыванием в Мадриде и атмосферой в коллективе, официальный переговорный процесс по пролонгации договора на улучшенных условиях пока не стартовал.

По теме:
Нападающий Барселоны намекнул, что не чувствует себя счастливым в клубе
ПСЖ готовится перехватить очередного игрока Барселоны
Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу
Атлетико Мадрид Хулиан Альварес Барселона Арсенал Лондон Ян Облак чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:51 10
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Встреча состоится 26 марта в 21:45

Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26 марта 2026, 08:53 3
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе

Бельгиец активно развивается в сфере бизнеса

МБАППЕ: «Мне сложно представить ЧМ-2026 без его участия»
Футбол | 27.03.2026, 04:23
МБАППЕ: «Мне сложно представить ЧМ-2026 без его участия»
МБАППЕ: «Мне сложно представить ЧМ-2026 без его участия»
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 26.03.2026, 21:47
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:47
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 4
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
25.03.2026, 16:48 31
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
25.03.2026, 08:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем