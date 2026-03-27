Атлетико предлагает улучшенный контракт лидеру на фоне интереса Барселоны

Мадридский «Атлетико» планирует пересмотреть финансовые условия сотрудничества с Хулианом Альваресом в сторону увеличения заработной платы. По сведениям издания Marca, на фоне предметного интереса к нападающему со стороны «Барселоны» и лондонского «Арсенала», руководство «матрасников» намерено предложить игроку обновленный контракт.

Новое соглашение предполагает оклад в размере 9 млн евро в год, а также дополнительные бонусы в размере 1 млн евро за выполнение легкодостижимых показателей.

На данный момент годовое жалованье Альвареса составляет около 7 млн евро. Если аргентинец примет предложение, он сравняется по уровню доходов с голкипером Яном Облаком и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в составе «Атлетико».

Несмотря на то что Хулиан полностью доволен своим пребыванием в Мадриде и атмосферой в коллективе, официальный переговорный процесс по пролонгации договора на улучшенных условиях пока не стартовал.