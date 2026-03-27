Нападающий Барселоны намекнул, что не чувствует себя счастливым в клубе

27 марта 2026, 05:53 | Обновлено 27 марта 2026, 06:17
Руни Барджи прокомментировал свое положение в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер каталонской «Барселоны» Руни Барджи прокомментировал свое положение в обойме главного тренера Ханс-Дитера Флика, где он пока не является игроком стартового состава.

«Безусловно, я не могу сказать, что счастлив на все сто процентов, однако такова футбольная жизнь. Я с глубоким почтением отношусь к лидерам коллектива, ведь они – мои партнеры по команде. При этом я прекрасно осознаю свой потенциал и обладаю высокой самооценкой», – цитирует слова Барджи издание AS.

Напомним, что талантливый нападающий пополнил ряды «сине-гранатовых» прошлым летом. За прошедшее время швед принял участие в 22 поединках в рамках всех официальных турниров, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи.

Текущий контракт игрока с клубом действителен до лета 2029 года. Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет 15 млн евро.

По теме:
ПСЖ готовится перехватить очередного игрока Барселоны
Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу
Мбаппе лично связался с Пересом, чтобы сообщить о своем решении
Михаил Олексиенко Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Футбол | 27 марта 2026, 00:02 27
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам

Тренер планирует остаться на матч против Албании

Валерий БОНДАРЬ: «Я даже не успел его...»
Футбол | 27 марта 2026, 04:03 1
Валерий БОНДАРЬ: «Я даже не успел его...»
Валерий БОНДАРЬ: «Я даже не успел его...»

Защитник сборной Украины прокомментировал поражение от Швеции

Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27.03.2026, 00:35
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:51
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26.03.2026, 11:11
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Популярные новости
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 323
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
