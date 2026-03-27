МБАППЕ: «Мне сложно представить ЧМ-2026 без его участия»

Звездный форвард мадридского «Реала» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением относительно отсутствия Неймара в составе сборной Бразилии. Напомним, что при Карло Анчелотти нападающий «Сантоса» перестал получать вызовы в ряды «селесао».

«Мировое первенство – это прежде всего состязание величайших мастеров. На таком турнире собираются лучшие из лучших, и я убежден, что Неймар является одной из ключевых фигур мирового футбола.

Мне крайне сложно представить ЧМ-2026 без его участия. Тем не менее, я не вправе оспаривать решения своего экс-наставника Анчелотти и обязан проявлять к ним уважение.

Безусловно, сейчас Винисиусу необходимо брать на себя роль лидера в сборной и делать качественный шаг вперед, однако Неймар остается Неймаром. Это по-настоящему выдающийся игрок», – подчеркнул Мбаппе.