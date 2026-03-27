Мбаппе лично связался с Пересом, чтобы сообщить о своем решении

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе лично связался с президентом клуба Флорентино Пересом, чтобы заявить о своем нежелании проходить лечение у медицинского штаба «сливочных».

Данная беседа состоялась в первых числах марта, сразу после того как француз получил медицинское заключение относительно травмы колена. Об этом информирует издание L’Équipe.

Согласно сведениям источника, Мбаппе уведомил Переса, что намерен доверять свое восстановление исключительно Кристофу Бодо, с которым он тесно взаимодействовал во время игры за «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что именно Бодо разработал актуальный протокол реабилитации для колена нападающего.

Стоит напомнить, что ранее в прессе появлялись резонансные сообщения о том, что медики «королевского клуба» якобы провели обследование не того колена у Мбаппе.