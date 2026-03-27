Сити пытается продлить контракт с лидером, на которого нацелился Реал

«Манчестер Сити» намерен пролонгировать трудовое соглашение с Родри. По сведениям ESPN, в летний период руководство английского гранда планирует организовать встречу с окружением полузащитника.

Цель переговоров – выяснить, готов ли футболист и далее защищать цвета «горожан». Текущий контракт игрока с клубом действителен до лета 2027 года.

Сообщается, что в офисе «Сити» уже определенный период времени осведомлены о стремлении хавбека вернуться на родину. Родри планирует завершить профессиональные выступления именно в испанской Ла Лиге.

В нынешнем розыгрыше АПЛ испанский полузащитник принял участие в 18 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.