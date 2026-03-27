27 марта 2026, 02:55 | Обновлено 27 марта 2026, 02:56
Сити пытается продлить контракт с лидером, на которого нацелился Реал

Манчестер Сити намерен пролонгировать трудовое соглашение с Родри

Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» намерен пролонгировать трудовое соглашение с Родри. По сведениям ESPN, в летний период руководство английского гранда планирует организовать встречу с окружением полузащитника.

Цель переговоров – выяснить, готов ли футболист и далее защищать цвета «горожан». Текущий контракт игрока с клубом действителен до лета 2027 года.

Сообщается, что в офисе «Сити» уже определенный период времени осведомлены о стремлении хавбека вернуться на родину. Родри планирует завершить профессиональные выступления именно в испанской Ла Лиге.

В нынешнем розыгрыше АПЛ испанский полузащитник принял участие в 18 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.

МБАППЕ: «Мне сложно представить ЧМ-2026 без его участия»
Мбаппе лично связался с Пересом, чтобы сообщить о своем решении
Бавария не продаст Олисе и за 200 млн евро, Реал и Ливерпуль могут отдыхать
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Роман ЯРЕМЧУК: «Это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира»
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
