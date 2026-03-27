27 марта 2026, 01:47 | Обновлено 27 марта 2026, 01:59
Егор ЯРМОЛЮК: «Мы не можем что-либо говорить в свое оправдание»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал поражение от Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Центральный полузащитник национальной сборной Украины Егор Ярмолюк прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

– Егор, только что разговаривали со старшими ребятами. Миколенко сказал, что у нас в раздевалке слишком спокойная атмосфера, слишком мало энергии, мало какой-то харизмы. В Европе больше расслаблены, заряжают друг друга, а у нас раздевалка фактически «мертвая». Как ты можешь это прокомментировать? Ты играешь в «Брентфорде», чувствуешь ли ты это тоже?

– Да, так и есть. Я считаю, что это был не тот настрой, который должен быть на эту игру. Мы должны были выходить с первых минут и показывать напор на каждом шагу поля, вырывать мяч, играть совсем в другой футбол. Это был не наш футбол.

– Егор, хочется понять: как это – не тот настрой? Все же понимали, что это очень ответственный, фактически решающий матч.

– Да, я понимаю. Не знаю, что ответить на это. Мы не можем что-то говорить в свое оправдание после этого поражения.

– Яремчук только что сказал, что у нас почти нет «сборной личностей», все становятся серой массой, нет харизмы, каждый как будто прячется от ответственности. Как ты это прокомментируешь?

– Я считаю, что именно сейчас время брать ответственность на себя. Каждый должен это сделать. Не только я или кто-то другой – все, кто играл в этом матче, кто причастен, должны брать на себя ответственность и нести ее. Принять поражение на себя.

– Ты один из самых молодых игроков. Можешь ли ты объяснить, способно ли это поколение выйти из этой ситуации? Что нужно вам, молодым игрокам, чтобы увереннее показывать себя на поле?

– Нам нужны лидерские качества. Нужно, чтобы у нас был лидер, чтобы мы брали ответственность на себя и помогали команде.

– Вопрос о лидере. Вчера на пресс-конференции главный тренер говорил, что быть капитаном – не самое важное. Команда выбирала капитана или так сложилось, что Илья Забарный – капитан?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Но я не считаю, что если ты капитан, то обязательно должен быть лидером. Можно быть лидером и без капитанской повязки.

Известный юрист: «Подонки всякие, гоните Реброва»
Роман ЯРЕМЧУК: «В самый ответственный момент мы обосрались»
Тренер сборной Швеции назвал ключевую причину победы над Украиной
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27 марта 2026, 00:35 12
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча главной сборной страны

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 01:57 0
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции

Репортер УЕФА отреагировал на победу Швеции

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 26.03.2026, 21:47
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:47
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 20:20
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
_ Moore
Ярмолюк і Пономаренко нехай краще допоможуть молодіжній збірній U-21 вийти з групи...
