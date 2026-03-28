Милевский обратился к Пономаренко после позорного поражения от Швеции

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал игру нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко в матче сборной Украины против Швеции.

«Малыша можно поздравить и пожелать успехов», – отметил Милевский.

Матвей Пономаренко провел дебютный матч за сборную Украины и забил свой первый гол. В последних десяти матчах Пономаренко за Динамо в активе девять голов.

Ранее сообщалось, что Матвей Пономаренко получил предложение от «Трабзонспора».