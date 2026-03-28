Ребров высказался о будущем сборной Украины после поражения от шведов

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о будущем главной команды страны после поражения со счётом 1:3 в матче против сборной Швеции.

– Сейчас немного трудно смотреть в будущее, но если проанализировать игру футболистов за последние месяцы, ваш путь, который вы прошли, есть ли у вас оптимизм относительно будущего этой сборной?

– Я думаю, у нас самая молодая команда в Европе, даже на Евро у нас была самая молодая команда. Я вижу будущее у этой команды, у этих игроков. Я уверен, у команды большие перспективы. Но нужно время, больше игр, больше опыта. Уверен, у этой сборной есть перспектива.