Ребров высказался о будущем сборной Украины после поражения от шведов
Украинская команда проиграла 1:3
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о будущем главной команды страны после поражения со счётом 1:3 в матче против сборной Швеции.
– Сейчас немного трудно смотреть в будущее, но если проанализировать игру футболистов за последние месяцы, ваш путь, который вы прошли, есть ли у вас оптимизм относительно будущего этой сборной?
– Я думаю, у нас самая молодая команда в Европе, даже на Евро у нас была самая молодая команда. Я вижу будущее у этой команды, у этих игроков. Я уверен, у команды большие перспективы. Но нужно время, больше игр, больше опыта. Уверен, у этой сборной есть перспектива.
