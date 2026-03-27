ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции

26 марта сборная Украины провела ключевой матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Швеции. Встреча прошла в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и закончилась поражением Украины со счётом 1:3.

На пресс-конференции после поединка главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров не сдержал смех.

Украина гарантированно не сыграет на чемпионате мира 2026.

