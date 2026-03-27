Защитник сборной Украины разнес команду после поражения: «Позорище»
Виталий Миколенко поделился эмоциями после болезненной неудачи в противостоянии со Швецией
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциям после поражения от Швеции (1:3) в полуфинале состоявшегося 26 марта плейофа квалификации ЧМ-2026:
– Непросто давать комментарий после такого матча. Твои эмоции?
– Эмоции, наверное, такие же, как у всей Украины, кто смотрел футбол. Пришел на флеш сказать то, что благодарю людей, те, кто досмотрели это позорище.
Хотел извиниться, но нечего извиняться после боя. Просто хотел сказать спасибо, что досмотрели, болели. Не знаю, что сказать.
– Можешь назвать причину поражения?
– Не знаю, нечего разбирать, ничего не буду говорить – уже поздно что-то разбирать. Просто стыдно, как мы беззубо вышли и сыграли.
Если приводить пример матча с Исландией, как мы сражались за этот плей-офф, чтобы сюда выйти – мы сражались, вся Украина болела за нас, и на поле была сильная команда.
В матче со Швецией этого не было. Я не могу объяснить, почему так – может, не наш день. Однако есть как есть, будем сильнее, – подытожил Николай.
А извиняться не стоит. Надоели эти моды на извинения. Кому это надо?
Можно достойно проиграть, в борьбе. Это не требует извинений.