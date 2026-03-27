  4. Защитник сборной Украины разнес команду после поражения: «Позорище»
27 марта 2026, 09:22 |
Защитник сборной Украины разнес команду после поражения: «Позорище»

Виталий Миколенко поделился эмоциями после болезненной неудачи в противостоянии со Швецией

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциям после поражения от Швеции (1:3) в полуфинале состоявшегося 26 марта плейофа квалификации ЧМ-2026:

– Непросто давать комментарий после такого матча. Твои эмоции?

– Эмоции, наверное, такие же, как у всей Украины, кто смотрел футбол. Пришел на флеш сказать то, что благодарю людей, те, кто досмотрели это позорище.

Хотел извиниться, но нечего извиняться после боя. Просто хотел сказать спасибо, что досмотрели, болели. Не знаю, что сказать.

– Можешь назвать причину поражения?

– Не знаю, нечего разбирать, ничего не буду говорить – уже поздно что-то разбирать. Просто стыдно, как мы беззубо вышли и сыграли.

Если приводить пример матча с Исландией, как мы сражались за этот плей-офф, чтобы сюда выйти – мы сражались, вся Украина болела за нас, и на поле была сильная команда.

В матче со Швецией этого не было. Я не могу объяснить, почему так – может, не наш день. Однако есть как есть, будем сильнее, – подытожил Николай.

По теме:
«Пропустили глупые голы». Тренер сборной Чехии – о камбэке против Ирландии
ВИДЕО. Эмоции Реброва после фиаско со Швецией. Что сказал тренер?
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне жаль ребят. Если бы он не совершил ту ошибку...»
Николай Тытюк Источник: MEGOGO
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Футбол | 27 марта 2026, 06:05 60
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»

Сборная Украины проиграла Швеции важный матч квалификации ЧМ-2026

Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 08:28 8
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 20:20
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Сборную Украины ограбили в Испании. Источник рассказал подробности скандала
Футбол | 27.03.2026, 08:44
Сборную Украины ограбили в Испании. Источник рассказал подробности скандала
Сборную Украины ограбили в Испании. Источник рассказал подробности скандала
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26.03.2026, 23:41
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
olex.mykhailov
Це мав сказати головний тренер а не Миколенко, але йому респект за те,що має мужність визнати це, на відміну від головного тренера  
Перець
А коли кротяра Бондар буде вибачатись, за 2 привоза
Xvalenok03
Признал, что позорище. Уважение такому игроку.
А извиняться не стоит. Надоели эти моды на извинения. Кому это надо?
Можно достойно проиграть, в борьбе.  Это не требует извинений.
Популярные новости
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 12
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 4
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
