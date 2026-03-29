У Реброва возникли вопросы к трем футболистам сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему он недоволен действиями полузащитников сборной Украины в матче против Швеции (1:3).

– Сильно пострадала линия защиты: много проблем у Тымчика, две ключевые ошибки Забарного, хотя Илья и пытался быть лидером. Также показалось, что были проблемы с выходом из первой трети поля, о чем вы подсказывали Ивану Калюжному.

– Что касается Ивана: он игрок, который создает баланс, очень активен в отборе. Но, на мой взгляд, он должен быть ближе к защитникам, о чем я ему и подсказывал. Георгий и Егор должны были выдвигаться выше, а мы слишком часто опускались низко, а Иван, наоборот, оказывался слишком высоко.