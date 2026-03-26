Мбаппе повторил достижение Папена за сборную Франции
Нападающий мадридского Реала забил в 7 матчах подряд за национальную сборную
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил в 7-м матче за национальную сборную Франции.
Произошло это в товарищеском поединке против сборной Бразилии.
Мбаппе последовательно забил в ворота сборных Испании, Германии, Украины, Исландии, Азербайджана, Украины (дважды) и Бразилии.
Последний раз подобную голевую серию за сборную Франции имел Жан-Пьер Папен в 1990-1991 годах (также 7 матчей).
Голевая серия Килиана Мбаппе за сборную Франции (7)
- Бразилия – гол
- Украина – дубль
- Азербайджан – гол
- Исландия – гол
- Украина – гол
- Германия – гол
- Испания – гол
🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur à marquer lors de 7 matchs consécutifs avec la France depuis Jean-Pierre Papin de septembre 1990 à novembre 1991 (7). #BRAFRA— Stats Foot (@Statsdufoot) March 26, 2026
