26 марта 2026, 23:19 | Обновлено 26 марта 2026, 23:20
265
1

Мбаппе повторил достижение Папена за сборную Франции

Нападающий мадридского Реала забил в 7 матчах подряд за национальную сборную

26 марта 2026, 23:19 | Обновлено 26 марта 2026, 23:20
265
1 Comments
Мбаппе повторил достижение Папена за сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил в 7-м матче за национальную сборную Франции.

Произошло это в товарищеском поединке против сборной Бразилии.

Мбаппе последовательно забил в ворота сборных Испании, Германии, Украины, Исландии, Азербайджана, Украины (дважды) и Бразилии.

Последний раз подобную голевую серию за сборную Франции имел Жан-Пьер Папен в 1990-1991 годах (также 7 матчей).

Голевая серия Килиана Мбаппе за сборную Франции (7)

  • Бразилия – гол
  • Украина – дубль
  • Азербайджан – гол
  • Исландия – гол
  • Украина – гол
  • Германия – гол
  • Испания – гол
Владимир Бражко ставит на Испанию на чемпионате мира
Бразилия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бразилия – Франция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26 марта 2026, 08:53 3
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе

Бельгиец активно развивается в сфере бизнеса

Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 09:07 23
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции

Матч состоится 26 марта в 21:45

Футболист сборной Украины впечатлил Сергея Реброва
Футбол | 26.03.2026, 22:09
Футболист сборной Украины впечатлил Сергея Реброва
Футболист сборной Украины впечатлил Сергея Реброва
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Футбол | 26.03.2026, 08:01
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Это ловушка. Поляки боятся Швеции и хотят играть с Украиной за выход на ЧМ
Футбол | 26.03.2026, 16:23
Это ловушка. Поляки боятся Швеции и хотят играть с Украиной за выход на ЧМ
Это ловушка. Поляки боятся Швеции и хотят играть с Украиной за выход на ЧМ
andriyars
статисти прокинулись а колиж це сталось, напишіть дату в статті 
Популярные новости
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
26.03.2026, 07:12 34
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
26.03.2026, 23:42 10
Футбол
Стала известна первая полуфинальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна первая полуфинальная пара турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 05:09
Теннис
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
