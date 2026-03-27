Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват
Наставник «сине-желтых» считает, что каждый футболист не сумел показать себя на максимум
В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3
После финального свистка главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объяснил, почему его команда потерпела болезненное поражение в противостоянии с шведской командой:
– Вы считаете результат со Швецией позорным для сборной Украины?
– Мы проиграли игру, проиграли плей-офф, проиграли сильному сопернику. Для того чтобы выигрывать такие игры, нужно, чтобы каждый игрок показывал свой максимум.
К сожалению, никто этого не показал. Мы проиграли. Я не знаю, позорно ли это. Наверное, для болельщиков это позорно. Мы делали свое дело. Ребята делали, мы делали. К сожалению, проиграли. Это футбол.
– На 66-й минуте был момент, когда шведский игрок получил повреждение и казалось, что это шанс изменить, что-то дать, какие-то наставления игрокам.
Однако в тот момент все стояли раздельно и на тренерском мостике вас не было. Вы в тот момент еще верили, что можно эту игру изменить и вернуть в правильное русло для нас?
– Я всегда верю, что можно изменить. Я давал наставления игрокам и делали замены. Я думаю, что и игроки на поле реагировали, пытались во втором тайме создавать моменты. Погружать штрафную площадку.
Мы пытались это сделать, но сборная Швеции сегодня играла в три центральных защитника. Всегда очень тяжело раскрывать такую оборону. Они оборонялись очень плотно, было трудно для наших игроков раскрывать эту оборону, – рассказал Ребров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Що ти там міняв? 2:0 після першого тайму і вже на другий треба було міняти майже увесь склад, але ти ідіот чекав поки до 80 хвилини поки на табло не за маярило 3:0, от тоді до тебе дійшло що треба щось міняти, коли вже було пізно. Баран