Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3

После финального свистка главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объяснил, почему его команда потерпела болезненное поражение в противостоянии с шведской командой:

– Вы считаете результат со Швецией позорным для сборной Украины?

– Мы проиграли игру, проиграли плей-офф, проиграли сильному сопернику. Для того чтобы выигрывать такие игры, нужно, чтобы каждый игрок показывал свой максимум.

К сожалению, никто этого не показал. Мы проиграли. Я не знаю, позорно ли это. Наверное, для болельщиков это позорно. Мы делали свое дело. Ребята делали, мы делали. К сожалению, проиграли. Это футбол.

– На 66-й минуте был момент, когда шведский игрок получил повреждение и казалось, что это шанс изменить, что-то дать, какие-то наставления игрокам.

Однако в тот момент все стояли раздельно и на тренерском мостике вас не было. Вы в тот момент еще верили, что можно эту игру изменить и вернуть в правильное русло для нас?

– Я всегда верю, что можно изменить. Я давал наставления игрокам и делали замены. Я думаю, что и игроки на поле реагировали, пытались во втором тайме создавать моменты. Погружать штрафную площадку.

Мы пытались это сделать, но сборная Швеции сегодня играла в три центральных защитника. Всегда очень тяжело раскрывать такую ​​оборону. Они оборонялись очень плотно, было трудно для наших игроков раскрывать эту оборону, – рассказал Ребров.