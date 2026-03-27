Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват
Чемпионат мира
Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват

Наставник «сине-желтых» считает, что каждый футболист не сумел показать себя на максимум

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3

После финального свистка главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объяснил, почему его команда потерпела болезненное поражение в противостоянии с шведской командой:

– Вы считаете результат со Швецией позорным для сборной Украины?

– Мы проиграли игру, проиграли плей-офф, проиграли сильному сопернику. Для того чтобы выигрывать такие игры, нужно, чтобы каждый игрок показывал свой максимум.

К сожалению, никто этого не показал. Мы проиграли. Я не знаю, позорно ли это. Наверное, для болельщиков это позорно. Мы делали свое дело. Ребята делали, мы делали. К сожалению, проиграли. Это футбол.

– На 66-й минуте был момент, когда шведский игрок получил повреждение и казалось, что это шанс изменить, что-то дать, какие-то наставления игрокам.

Однако в тот момент все стояли раздельно и на тренерском мостике вас не было. Вы в тот момент еще верили, что можно эту игру изменить и вернуть в правильное русло для нас?

– Я всегда верю, что можно изменить. Я давал наставления игрокам и делали замены. Я думаю, что и игроки на поле реагировали, пытались во втором тайме создавать моменты. Погружать штрафную площадку.

Мы пытались это сделать, но сборная Швеции сегодня играла в три центральных защитника. Всегда очень тяжело раскрывать такую ​​оборону. Они оборонялись очень плотно, было трудно для наших игроков раскрывать эту оборону, – рассказал Ребров.

По теме:
В Швеции назвали двух футболистов, которых не хватало сборной Украины
Динамо обратилось к Матвею Пономаренко после провала сборной Украины
МБАППЕ: «Мне сложно представить ЧМ-2026 без его участия»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(68)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер за 80 миллионов: Бруну Фернандеш выбрал нового партнера для МЮ
Футбол | 27 марта 2026, 04:01 0
Трансфер за 80 миллионов: Бруну Фернандеш выбрал нового партнера для МЮ
Трансфер за 80 миллионов: Бруну Фернандеш выбрал нового партнера для МЮ

Сандро Тонали стал главной целью Манчестер Юнайтед

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26 марта 2026, 07:12 34
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро

На украинца претендуют целых пять команд

Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Футбол | 27.03.2026, 00:02
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 09:07
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26.03.2026, 23:41
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mini.f
Нчого собі - шведи грали в три захисника!!!! Оце несподіванка! Тренерський штаб на це не розраховував аж ніяк... Геніальні шведи - грали с трьома захисниками, Ребров навідь в страшному сні такого не передбачував.... Я впевнений, що Реброву потрібні санітари, випадак дуже складній і йому потрібна швидка медична допомога, психіатрів.....
Ответить
+6
Chicot
Боже,яке кінчене
Ответить
+4
Alex Komnin
Швеція - це сильний суперник? Коли в них такий пенсійний й бездарний захист...Це Україна була жахлива. Швеція всім програвала увесь рік. Сильна. В нього й Арменія сильна
Ответить
+3
Олег
ГОНДУРАСИ !!!! ВСИ ОТСТОЙНИ КОНЧИТИ !!! Гнати Реброва сраною митлою !!!!!!!!
Ответить
+3
Перець
Як я і писав перед грою сциклива тактика зі стратегією. Нуль ударів в 1 таймі !!!
Ответить
+2
antt
Минулого року з Канадою, коли Бондар найгірше зіграв, також провалилися і програли з різницею в два мяча (2-4).  То вже навіть не тенденція так як вдруге, а майже правило. А треба напевно було робити висновки ще з першого поєдинку.  Хоча Канада також північна країна. Може в цьому причина. Але з ісландцями якось справилися, дякуючи Маліновському одначе.
Ответить
+2
Vince Mesk
Опять всё в тумане с выводом так и со стратегией как получится и игроками по именам а не с сильнейшими на сегодня кто забивает  
Ответить
+1
Istm
Не треба пояснень. Тільки одне - навіщо його призначили тренером. Мені це було незрозуміло ще коли обговорювали кандидатуру Реброва і багато хто з дописувачів підтримував це призначення. Вочевидь, мені його тренерський геній було не осягнути як тоді, так і зараз.
Ответить
+1
Igor 🇺🇦 Київ
Здається сірожа ти сьогодні обісрався по повній.
Що ти там міняв? 2:0 після першого тайму і вже на другий треба було міняти майже увесь склад, але ти ідіот чекав поки до 80 хвилини поки на табло не за маярило 3:0, от тоді до тебе дійшло що треба щось міняти, коли вже було пізно. Баран
Ответить
+1
igor64
Якісь боягуз... та біжіть вперед, та вдарте,хоч раз по воротах ...
Ответить
+1
zaval1965
Як завжди у Серожи-усі погані крім нього.
Ответить
+1
antt
Так наші шанси на мондіаль, ще у вересні після Баку часто здавалися нереальними. Там за три місяці взяли шість пунктів із іслами і вийшли на інших нордів. Щоб реально за пять хвилин все програти. Було ж очевидно що пропустять швидко, буде дуже погано, потім не відіграються. А то якби такий рахунок 0:1 тримався до майже 90-ї хвилини. А ні розтянули задоволення до трьох голів. Коли кожен не вірив а гравці могли сказати. А що ми можемо зробити при такій грі і такому рахунку. Тому цього разу боротьба за мондіаль була швидкою, але з поганим результатом. 
Ответить
0
igor64
Ой як боляче....  Ну ніяк не грали... бігали як купа баранів...
Ответить
0
antt
То не на максимум треба грати. А голів не треба пропускати таких, від такого максимального форварда як Докереш.
Ответить
0
Александр Бондарь
В три?Румыны сегодня в пять играли,но турки вскрыли.
Ответить
0
Популярные новости
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 88
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем