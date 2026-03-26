Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не знаю, что случилось с моим жильем в Донецке»

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу продолжает работать даже в 80 лет, несмотря на то что с декабря прошлого года уже трижды лежал в больнице. Специалист похудал, но сохраняет огонь в глазах. На протяжении 15 лет Луческу работал в нашей стране.

«Я поддерживаю связь со своими бывшими игроками и друзьями в Украине. Ситуация там ужасная. Помню, как уехал из Донецка в 2014 году, когда начался конфликт на Донбассе. Я оставил свою квартиру со всеми вещами и больше туда не вернулся. Не знаю, что случилось с моим жильем там», – заявил Луческу.

Продолжительное время румынский специалист, работавший с «Шахтером» и «Динамо» Киев, оставался вторым самым титулованным тренером мира с 30 трофеями, уступая только сэру Алексу Фергюсону, пока его не превзошел Хосеп Гвардиола. В четверг сборная Румынии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира, уступив 0:1 туркам.