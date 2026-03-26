Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не знаю, что случилось с моим жильем в Донецке»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не знаю, что случилось с моим жильем в Донецке»

Румынский тренер поддерживает связь с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу продолжает работать даже в 80 лет, несмотря на то что с декабря прошлого года уже трижды лежал в больнице. Специалист похудал, но сохраняет огонь в глазах. На протяжении 15 лет Луческу работал в нашей стране.

«Я поддерживаю связь со своими бывшими игроками и друзьями в Украине. Ситуация там ужасная. Помню, как уехал из Донецка в 2014 году, когда начался конфликт на Донбассе. Я оставил свою квартиру со всеми вещами и больше туда не вернулся. Не знаю, что случилось с моим жильем там», – заявил Луческу.

Продолжительное время румынский специалист, работавший с «Шахтером» и «Динамо» Киев, оставался вторым самым титулованным тренером мира с 30 трофеями, уступая только сэру Алексу Фергюсону, пока его не превзошел Хосеп Гвардиола. В четверг сборная Румынии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира, уступив 0:1 туркам.

Мирча Луческу сборная Румынии по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Руслан Полищук Источник: The Guardian
Комментарии 1
_ Moore
Який тобі мудень,  в сраку "конфлікт на Донбасі."??? То  - касапська агресія з окупацією, запам'ятай, врешті!
