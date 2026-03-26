  4. Денис ПОПОВ: Сборная Аргентины может провалиться на чемпионате мира
26 марта 2026, 21:43 | Обновлено 26 марта 2026, 21:44
Защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал, чего ожидает от чемпионата мира по футболу, который начнется уже через три месяца.

– Кто станет чемпионом мира?

– Хотелось, чтобы стала чемпионом мира Бразилия.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Думаю, это будет какой-то известный страйкер. Это, может быть, будет Мбаппе.

– Какая сборная удивит?

– Австрия.

– Какая сборная не оправдает ожиданий и провалится?

– Почему-то это была Бразилия. Все думали, что она будет легко проходить всех. Не хотелось, чтобы это была она. Может быть Аргентина, потому что они перед этим выигрывали. Им будет очень тяжело два раза подряд.

– Кто станет лучшим игроком турнира?

– Не знаю, очень много игроков, кто может стать. Какая-то звезда, наверное, или те же Мбаппе или Винисиус.

– Против какой сборной хотел бы сыграть в случае выхода сборной Украины на чемпионат мира?

– С какой-то слабой, но там нет слабых команд. Хотелось, чтобы была какая-нибудь команда по силе, не очень сильная.

По теме:
Владимир БРАЖКО ставит на Испанию на чемпионате мира
Бразилия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Ужас в начале матча. Украина пропустила гол от Швеции
Денис Попов Динамо Киев сборная Украины по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:51 9
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Встреча состоится 26 марта в 21:45

Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Биатлон | 26 марта 2026, 19:35 7
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров

Зоц и Белова покинут свои должности

Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Футбол | 26.03.2026, 08:01
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Бокс | 26.03.2026, 08:08
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией
Футбол | 26.03.2026, 22:27
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией
Популярные новости
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
26.03.2026, 07:12 34
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 7
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 11
Футбол
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
