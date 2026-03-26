Денис ПОПОВ: Сборная Аргентины может провалиться на чемпионате мира

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал, чего ожидает от чемпионата мира по футболу, который начнется уже через три месяца.

– Кто станет чемпионом мира?

– Хотелось, чтобы стала чемпионом мира Бразилия.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Думаю, это будет какой-то известный страйкер. Это, может быть, будет Мбаппе.

– Какая сборная удивит?

– Австрия.

– Какая сборная не оправдает ожиданий и провалится?

– Почему-то это была Бразилия. Все думали, что она будет легко проходить всех. Не хотелось, чтобы это была она. Может быть Аргентина, потому что они перед этим выигрывали. Им будет очень тяжело два раза подряд.

– Кто станет лучшим игроком турнира?

– Не знаю, очень много игроков, кто может стать. Какая-то звезда, наверное, или те же Мбаппе или Винисиус.

– Против какой сборной хотел бы сыграть в случае выхода сборной Украины на чемпионат мира?

– С какой-то слабой, но там нет слабых команд. Хотелось, чтобы была какая-нибудь команда по силе, не очень сильная.