Экс-игрок сборной Украины объяснил, за счет чего можно переиграть Швецию
Серьезна только потеря Матвиенко
Бывший игрок национальной сборной Украины Эдуард Цихмейструк эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от полуфинала отбора на ЧМ-2026 между подопечными Сергея Реброва и шведами, который пройдет сегодня в Валенсии.
«По моему мнению, сегодня очень многое будет зависеть от мотивации, от командного духа, готовности сыграть через не могу. В Валенсии, убежден, никто из украинцев себя жалеть не будет. Все будут пытаться действовать с максимальной выкладкой.
В каждом звене у нас есть лидеры, которые поведут за собой. Это весомый «козырь». Остается надеяться, что в отличие от предыдущих раундов плей-офф на этот раз удача будет союзником украинской сборной».
Ранее сборная Украины столкнулась с неудачей перед матчем со Швецией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
