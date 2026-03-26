Экс-игрок сборной Украины объяснил, за счет чего можно переиграть Швецию

Бывший игрок национальной сборной Украины Эдуард Цихмейструк эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от полуфинала отбора на ЧМ-2026 между подопечными Сергея Реброва и шведами, который пройдет сегодня в Валенсии.

«По моему мнению, сегодня очень многое будет зависеть от мотивации, от командного духа, готовности сыграть через не могу. В Валенсии, убежден, никто из украинцев себя жалеть не будет. Все будут пытаться действовать с максимальной выкладкой.

В каждом звене у нас есть лидеры, которые поведут за собой. Это весомый «козырь». Остается надеяться, что в отличие от предыдущих раундов плей-офф на этот раз удача будет союзником украинской сборной».

Ранее сборная Украины столкнулась с неудачей перед матчем со Швецией.