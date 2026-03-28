Рома и Гасперини могут отказаться от трансфера защитника сборной Украины
Римский клуб может подписать марокканца Суффиана Эль-Каруани вместо Виталия Миколенко
Итальянская «Рома» и главный тренер Джан Пьеро Гасперини могут отказаться от трансфера защитника сборной Украины Виталия Миколенко, который длительное время был главным приоритетом для «волков» на летнем трансферном рынке.
Контракт 26-летнего футболиста принадлежит английскому «Эвертону» и истекает после завершения нынешнего сезона. Римский клуб планировал подписать украинца на правах свободного агента, однако ситуация изменилась.
«Рома» намерена начать борьбу с английским «Лидсом» за подписание талантливого марокканского защитника Суффиана Эль-Каруани, защищающего цвета нидерландского «Утрехта».
Если итальянской команде удастся оформить трансфер футболиста сборной Марокко, «волки» откажутся от борьбы за Миколенко.
По информации английской прессы, «Эвертон» делает все возможное, чтобы сохранить украинского защитника, однако Виталий не спешит продлевать сотрудничество с «ирисками».
А вони цих послуг і не отримували, Миколенко - гравець "Евертона".