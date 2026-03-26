Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец, выступавший в чемпионате Швеции, предупредил команду Реброва
26 марта 2026, 20:27 | Обновлено 26 марта 2026, 20:47
Украинец, выступавший в чемпионате Швеции, предупредил команду Реброва

Опытный форвард Вячеслав Койдан отметил влияние Виктора Дьекереша и Энтони Эланги

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард «Чернигова» Вячеслав Койдан прокомментировал предстоящую игру сборной Украины против Швеции, а также назвал самых опасных футболистов в составе скандинавской команды.

Опытный нападающий с марта 2017-го по март 2021 года защищал цвета «Хернесанда» и «Сандвикена» в чемпионате Швеции, выступающих в третьем и втором дивизионах, соответственно.

– Насколько это равное противостояние сейчас?

– Команды по уровню действительно очень близки, поэтому результат матча очень трудно предсказать. У сборной Швеции всегда хороший уровень игроков и качества игры, в нынешнем отборе они показали далеко не лучший результат, но с приходом нового тренера, думаю, они способны и хотят все исправить.

– В чем главная сила этой команды?

– Думаю, их главная сила на данный момент – в их атакующем звене. Быстрые выбегания из обороны в атаку – это будет самое опасное.

– Есть ли сейчас в Швеции игроки уровня лидера, как это было раньше?

– Именно в атакующей зоне в их составе есть игроки, которые могут брать на себя лидерские качества.

– Кто для вас №1 угроза в составе шведов?

– Дьекереш и Эланга – самые опасные игроки сборной Швеции, – рассказал Койдан.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Виктор Дьекереш Антони Эланга Вячеслав Койдан
Николай Тытюк Источник: NV.ua
