Украинец, выступавший в чемпионате Швеции, предупредил команду Реброва

Форвард «Чернигова» Вячеслав Койдан прокомментировал предстоящую игру сборной Украины против Швеции, а также назвал самых опасных футболистов в составе скандинавской команды.

Опытный нападающий с марта 2017-го по март 2021 года защищал цвета «Хернесанда» и «Сандвикена» в чемпионате Швеции, выступающих в третьем и втором дивизионах, соответственно.

– Насколько это равное противостояние сейчас?

– Команды по уровню действительно очень близки, поэтому результат матча очень трудно предсказать. У сборной Швеции всегда хороший уровень игроков и качества игры, в нынешнем отборе они показали далеко не лучший результат, но с приходом нового тренера, думаю, они способны и хотят все исправить.

– В чем главная сила этой команды?

– Думаю, их главная сила на данный момент – в их атакующем звене. Быстрые выбегания из обороны в атаку – это будет самое опасное.

– Есть ли сейчас в Швеции игроки уровня лидера, как это было раньше?

– Именно в атакующей зоне в их составе есть игроки, которые могут брать на себя лидерские качества.

– Кто для вас №1 угроза в составе шведов?

– Дьекереш и Эланга – самые опасные игроки сборной Швеции, – рассказал Койдан.