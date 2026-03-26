КАРАВАЕВ: Лучшим бомбардиром ЧМ-2026 могут стать Кейн, Мбаппе или Яремчук

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года.

– Кто станет чемпионом мира?

– В финале будут Испания и Англия. А кто выиграет? Очень сложно сказать.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Там несколько кандидатов. Может Кейн и Мбаппе, и Роман Яремчук тоже может. Почему бы и нет? Забьет в группе.

– Какая сборная удивит?

– Мне кто-то говорил, я этого не знал и точно не помню, какая эта сборная, ее возглавляет Дик Адвокат. Кюрасао? Да! Он был у меня тренером. Я считаю, что они могут стать сенсацией.

– Какая сборная не оправдает ожиданий и провалится?

– Каждый кто выигрывал, в следующий не выходил, и так может быть. Аргентина может. Не хочу, но, может. И Бразилия тоже.

– Кто станет лучшим игроком турнира?

– Педри.

– Против какой сборной хотел бы сыграть в случае выхода сборной Украины на чемпионат мира?

– Аргентина.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Северной Америке. Сборная Украины должна переиграть шведов, а также поляков или албанцев, чтобы попасть в число лучших команд.