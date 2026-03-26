КАРАВАЕВ: Лучшим бомбардиром ЧМ-2026 могут стать Кейн, Мбаппе или Яремчук
Один из лидеров киевского «Динамо» считает, что Роман Яремчук может стать открытием чемпионата мира
Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года.
– Кто станет чемпионом мира?
– В финале будут Испания и Англия. А кто выиграет? Очень сложно сказать.
– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Там несколько кандидатов. Может Кейн и Мбаппе, и Роман Яремчук тоже может. Почему бы и нет? Забьет в группе.
– Какая сборная удивит?
– Мне кто-то говорил, я этого не знал и точно не помню, какая эта сборная, ее возглавляет Дик Адвокат. Кюрасао? Да! Он был у меня тренером. Я считаю, что они могут стать сенсацией.
– Какая сборная не оправдает ожиданий и провалится?
– Каждый кто выигрывал, в следующий не выходил, и так может быть. Аргентина может. Не хочу, но, может. И Бразилия тоже.
– Кто станет лучшим игроком турнира?
– Педри.
– Против какой сборной хотел бы сыграть в случае выхода сборной Украины на чемпионат мира?
– Аргентина.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Северной Америке. Сборная Украины должна переиграть шведов, а также поляков или албанцев, чтобы попасть в число лучших команд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
