Динамо готовит новый контракт для опытного футболиста
Александр Караваев продолжит выступать за «бело-синих»
Руководство киевского Динамо намерено сохранить в своем составе опытного украинского защитника Александра Караваева, являющегося воспитанником донецкого Шахтера.
Как стало известно Sport.ua, Александр Караваев в ближайшее время подпишет новое соглашение с киевским грандом. Контракт Караваева с Динамо истекает 30 июня 2026 года, но футболист и клуб готовы продлить соглашение еще на год – до лета 2027.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Караваев провел 17 матчей за Динамо, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач. Подопечные Игоря Костюка сейчас занимают 4 строчку УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
