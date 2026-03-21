Динамо готовит новый контракт для опытного футболиста

Руководство киевского Динамо намерено сохранить в своем составе опытного украинского защитника Александра Караваева, являющегося воспитанником донецкого Шахтера.

Как стало известно Sport.ua, Александр Караваев в ближайшее время подпишет новое соглашение с киевским грандом. Контракт Караваева с Динамо истекает 30 июня 2026 года, но футболист и клуб готовы продлить соглашение еще на год – до лета 2027.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Караваев провел 17 матчей за Динамо, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач. Подопечные Игоря Костюка сейчас занимают 4 строчку УПЛ.