  4. Динамо готовит новый контракт для опытного футболиста
21 марта 2026, 13:02
1182
1

Динамо готовит новый контракт для опытного футболиста

Александр Караваев продолжит выступать за «бело-синих»

21 марта 2026, 13:02 |
1182
1 Comments
Динамо готовит новый контракт для опытного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Руководство киевского Динамо намерено сохранить в своем составе опытного украинского защитника Александра Караваева, являющегося воспитанником донецкого Шахтера.

Как стало известно Sport.ua, Александр Караваев в ближайшее время подпишет новое соглашение с киевским грандом. Контракт Караваева с Динамо истекает 30 июня 2026 года, но футболист и клуб готовы продлить соглашение еще на год – до лета 2027.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Караваев провел 17 матчей за Динамо, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач. Подопечные Игоря Костюка сейчас занимают 4 строчку УПЛ.

По теме:
Кривбасс – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Пляжный футбол? Состояние газона в матче между Кривбасса и Эпицентра
Взяли реванш за Кубок. Феникс-Мариуполь в гостях победил ФК Чернигов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Футбол | 21 марта 2026, 07:36 2
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»

Бывший вратарь вспомнил конкуренцию со Станиславом Богушем

Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Футбол | 21 марта 2026, 08:26 9
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко

Киевский клуб перечислил рекорды футболиста

ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 21.03.2026, 09:57
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
«Поздравляю Сенегал». Капитан Марокко официально отказался от трофея КАН
Футбол | 21.03.2026, 11:14
«Поздравляю Сенегал». Капитан Марокко официально отказался от трофея КАН
«Поздравляю Сенегал». Капитан Марокко официально отказался от трофея КАН
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Футбол | 20.03.2026, 16:33
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
vbrjkf
Правильне рішення, а Сашкові удачі і наснаги на шляху до нових звитяг !
Популярные новости
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Громкая сенсация. Свентек вылетела из супертурнира в Майами в 1/32 финала
Громкая сенсация. Свентек вылетела из супертурнира в Майами в 1/32 финала
20.03.2026, 02:23 4
Теннис
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 21
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
20.03.2026, 06:23 34
Футбол
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 22
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 43
Футбол
