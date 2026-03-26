26 марта 2026, 19:17 |
Тренеры АПЛ, которые чаще всего признавались лучшими по итогам месяца

Вспомним топ-10 специалистов с наибольшим количеством наград в номинации «Лучший тренер месяца АПЛ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

5 наставников команд АПЛ были номинированы на премию «Лучший тренер марта».

Победитель будет выбран среди следующих тренеров: Микель Артета (Арсенал), Фабиан Хюрцелер (Брайтон), Дэвид Мойес (Эвертон), Эдди Хау (Ньюкасл Юнайтед) и Режис Ле Бри (Сандерленд).

Дэвид Моес и Микель Артета входят в топ-10 тренеров с наибольшим количеством побед, имея 11 и 7 наград соответственно. Шотландец занимает 4-е место, испанец – 8-е.

Рекордсменом за всю историю АПЛ является Алекс Фергюсон, признававшийся лучшим тренером месяца... 27 раз!

Вторым идет Арсен Венгер (15), третьим – Пеп Гвардиола (12).

Наибольшее количество побед в номинации «Лучший тренер месяца» в АПЛ

  • 27 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
  • 15 – Арсен Венгер (Франция)
  • 12 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 11 – Дэвид Моес (Шотландия)
  • 10 – Юрген Клопп (Германия)
  • 8 – Мартин О'Нил (Ирландия)
  • 8 – Гарри Реднапп (Англия)
  • 7 – Микель Артета (Испания)
  • 7 – Нуну Эшпириту Санту (Португалия)
  • 7 – Рафаэль Бенитес (Испания)
По теме:
Хавбек сборной Украины: «Рад, что выхожу в старте в АПЛ. Забил первый гол»
Футболист из Английской Премьер-лиги готов сыграть против сборной Украины
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Футбол | 26 марта 2026, 17:51 8
Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»

Игрок рад присоединиться к сборной

Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 26 марта 2026, 19:11 2
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок начнется 26 марта в 21:45 по Киеву

Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26.03.2026, 11:11
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Футбол | 25.03.2026, 20:07
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Популярные новости
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 45
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
26.03.2026, 07:51 8
Футбол
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
26.03.2026, 12:20 41
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 7
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 86
Футбол
