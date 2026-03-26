Тренеры АПЛ, которые чаще всего признавались лучшими по итогам месяца

5 наставников команд АПЛ были номинированы на премию «Лучший тренер марта».

Победитель будет выбран среди следующих тренеров: Микель Артета (Арсенал), Фабиан Хюрцелер (Брайтон), Дэвид Мойес (Эвертон), Эдди Хау (Ньюкасл Юнайтед) и Режис Ле Бри (Сандерленд).

Дэвид Моес и Микель Артета входят в топ-10 тренеров с наибольшим количеством побед, имея 11 и 7 наград соответственно. Шотландец занимает 4-е место, испанец – 8-е.

Рекордсменом за всю историю АПЛ является Алекс Фергюсон, признававшийся лучшим тренером месяца... 27 раз!

Вторым идет Арсен Венгер (15), третьим – Пеп Гвардиола (12).

Наибольшее количество побед в номинации «Лучший тренер месяца» в АПЛ