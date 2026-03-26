Тренеры АПЛ, которые чаще всего признавались лучшими по итогам месяца
Вспомним топ-10 специалистов с наибольшим количеством наград в номинации «Лучший тренер месяца АПЛ»
5 наставников команд АПЛ были номинированы на премию «Лучший тренер марта».
Победитель будет выбран среди следующих тренеров: Микель Артета (Арсенал), Фабиан Хюрцелер (Брайтон), Дэвид Мойес (Эвертон), Эдди Хау (Ньюкасл Юнайтед) и Режис Ле Бри (Сандерленд).
Дэвид Моес и Микель Артета входят в топ-10 тренеров с наибольшим количеством побед, имея 11 и 7 наград соответственно. Шотландец занимает 4-е место, испанец – 8-е.
Рекордсменом за всю историю АПЛ является Алекс Фергюсон, признававшийся лучшим тренером месяца... 27 раз!
Вторым идет Арсен Венгер (15), третьим – Пеп Гвардиола (12).
Наибольшее количество побед в номинации «Лучший тренер месяца» в АПЛ
- 27 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 15 – Арсен Венгер (Франция)
- 12 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 11 – Дэвид Моес (Шотландия)
- 10 – Юрген Клопп (Германия)
- 8 – Мартин О'Нил (Ирландия)
- 8 – Гарри Реднапп (Англия)
- 7 – Микель Артета (Испания)
- 7 – Нуну Эшпириту Санту (Португалия)
- 7 – Рафаэль Бенитес (Испания)
