  4. Александр ПИХАЛЕНОК хотел бы взять от другого сборника только одно
26 марта 2026, 18:12 | Обновлено 26 марта 2026, 18:14
Хавбеку киевлян не хватает взрывной скорости Алексея Гуцуляка

ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Пихаленок назвал футбольное качество, которым хотел бы пополнить свой технический арсенал.

– Если бы ты мог взять одно футбольное качество от любого партнера по сборной и добавить себе, что бы это было? И от кого?

– Да скорость, наверное. Не знаю от кого. Наверное, от Леши Гуцуляка (смеется).

– Кто в сборной Украины является для тебя примером профессионализма?

– Если честно, все ребята – профессионалы своего дела, и кого-то одного очень тяжело выделить, потому что это национальная сборная, и все за собой следят.

Александр Пихаленок вместе с Алексеем Гуцуляком имеют шанс проявить свои лучшие качества уже через несколько часов в матче со шведами в плей-офф квалификации чемпионата мира. Начало поединка в 21:45.

Руслан Полищук Источник: ВЗбирна
