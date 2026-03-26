Это ловушка. Поляки боятся Швеции и хотят играть с Украиной за выход на ЧМ

В Польше предпочитают, чтобы их сборная встретилась с Украиной, а не Швецией в решающем матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Так, журналист Przeglądgu Sportowego Мацей Калишуй заявил: «У Швеции явно больше потенциала, чем у Украины. Победа Украины над Швецией пошла бы в пользу Польши. Составы команд достаточно ровные, но с новым тренером сборная Швеции будет лучше».

В свою очередь, ассистент главного тренера национальной команды Польши Яцек Магера отметил: «Швеция – это ловушка. Очевидно, что они набрали очень мало очков в отборочных матчах чемпионата мира, но у них действительно хорошая команда в индивидуальном плане. Я хотел бы встретиться с Украиной».

Сообщалось, что главного тренера сборной Швеции Грэма Поттера раскритиковали за решение на матч с Украиной.