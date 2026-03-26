Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это ловушка. Поляки боятся Швеции и хотят играть с Украиной за выход на ЧМ
Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2026, 16:23 |
Это ловушка. Поляки боятся Швеции и хотят играть с Украиной за выход на ЧМ

В Польше выбирают следующего соперника своей сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

В Польше предпочитают, чтобы их сборная встретилась с Украиной, а не Швецией в решающем матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Так, журналист Przeglądgu Sportowego Мацей Калишуй заявил: «У Швеции явно больше потенциала, чем у Украины. Победа Украины над Швецией пошла бы в пользу Польши. Составы команд достаточно ровные, но с новым тренером сборная Швеции будет лучше».

В свою очередь, ассистент главного тренера национальной команды Польши Яцек Магера отметил: «Швеция – это ловушка. Очевидно, что они набрали очень мало очков в отборочных матчах чемпионата мира, но у них действительно хорошая команда в индивидуальном плане. Я хотел бы встретиться с Украиной».

Сообщалось, что главного тренера сборной Швеции Грэма Поттера раскритиковали за решение на матч с Украиной.

По теме:
Дженнаро ГАТТУЗО: «Самый важный матч в карьере. Не сплю ночами»
Пономаренко назвал матч, после которого его вызвали в сборную Украины
Министерство иностранных дел Швеции выпустило заявление об игре с Украиной
ЧМ-2026 по футболу сборная Польши по футболу сборная Швеции по футболу женская сборная Украины по футболу
Антон Романенко Источник: Aftonbladet
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26 марта 2026, 08:53 2
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе

Бельгиец активно развивается в сфере бизнеса

Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 25 марта 2026, 16:48 31
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава

Накануне матча Украина – Швеция анализируем список наставника «тре крунур» Поттера

Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Футбол | 26.03.2026, 10:29
Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Хавбек сборной Украины: «Рад, что выхожу в старте в АПЛ. Забил первый гол»
Футбол | 26.03.2026, 15:59
Хавбек сборной Украины: «Рад, что выхожу в старте в АПЛ. Забил первый гол»
Хавбек сборной Украины: «Рад, что выхожу в старте в АПЛ. Забил первый гол»
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 26.03.2026, 12:20
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D.Lanskoy
Вони так планують, ніби уже пройшли Албанію. Не кажі гоп! Спочатку покажіть, що ви взагалі гідні грати в вирішальному матчі проти жовто-блакитних, хто би це не був.
Ответить
+2
New Zelander
А нічо що якщо Україна пройде Швецію то це буде щонайменше означати що Україна не гірша за Швецію і полякам знову ж таки автоматично доведеться боятися вже нас (ну якщо вони логічно мислять, а не якимись дивними стандартами мислення)
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 86
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 16
Футбол
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 7
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем