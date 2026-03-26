  4. «Это странно». Поттера критикуют в Швеции за решение на матч с Украиной
26 марта 2026, 15:19 | Обновлено 26 марта 2026, 16:05
1170
0

«Это странно». Поттера критикуют в Швеции за решение на матч с Украиной

Не все удовлетворены выбором вратаря на встречу плей-офф квалификации ЧМ

26 марта 2026, 15:19 | Обновлено 26 марта 2026, 16:05
1170
0
«Это странно». Поттера критикуют в Швеции за решение на матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер «Мьельбю» Карл Мариус Аксум раскритиковал выбор своего коллеги из сборной Швеции Грэма Поттера по поводу основного вратаря на матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины.

«На мой взгляд, Ноэль Тернквист, безусловно, лучший вратарь Швеции. Я видел, что с Украиной будет играть Кристофер Нордфельдт, и мне это кажется странным. Ноэль действительно очень хороший вратарь.

Я никогда не буду вмешиваться в выбор тренера национальной сборной, поскольку у него гораздо лучше понимания ситуации, чем у меня, но Швеция использовала Робина Ольсена, хотя он много лет был резервным вратарем в клубе, а Норвегия также играла в составе с вратарем, который был дублером в своем клубе. Я не думаю, что это так важно для вратарей. Я думаю, вратари могут поддерживать форму, даже если не играют регулярно», – цитирует тренера «Мьельбю» Fotbollskanalen.

Ранее полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк дал обещание перед матчем со Швецией.

Антон Романенко Источник: Fotbollskanalen
