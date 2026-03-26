Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера и украинской сборной продолжит карьеру в аматорах
Украина. Премьер лига
26 марта 2026, 20:49 | Обновлено 26 марта 2026, 20:59
Экс-игрок Шахтера и украинской сборной продолжит карьеру в аматорах

Опытный полузащитник Андрей Тотовицкий договорился о сотрудничестве с «Колосом» (Полонное)

ФК Кудровка. Андрей Тотовицкий

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Андрей Тотовицкий определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

По информации Sport Arena, опытный 31-летний полузащитник договорился о сотрудничестве с «Колосом» (Полонное), выступающим в чемпионате Украины среди аматоров.

Тотовицкий выступал за киевское «Динамо», «Шахтер», «Мариуполь», луганскую «Зарю», черниговскую «Десну», «Колос» из Ковалевки и бельгийский «Кортрейк».

Последним клубом полузащитника была «Кудровка», в составе которой он провел шесть матчей. С февраля 2026 года игрок находится в статусе свободного агента.

«Колос» Полонное набрал шесть баллов после девяти туров и разместился на девятой позиции в турнирной таблице Группе 1. Отставание от лидера составляет 16 пунктов.

В нынешнем сезоне клуб из Хмельницкой области играл в Кубке Украины, где вылетел в 1/16 финала от «Металлиста 1925».

Шахтер Донецк Кудровка Андрей Тотовицкий чемпионат Украины по футболу среди аматоров Колос Полонное трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем