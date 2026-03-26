Экс-игрок Шахтера и украинской сборной продолжит карьеру в аматорах

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Андрей Тотовицкий определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

По информации Sport Arena, опытный 31-летний полузащитник договорился о сотрудничестве с «Колосом» (Полонное), выступающим в чемпионате Украины среди аматоров.

Тотовицкий выступал за киевское «Динамо», «Шахтер», «Мариуполь», луганскую «Зарю», черниговскую «Десну», «Колос» из Ковалевки и бельгийский «Кортрейк».

Последним клубом полузащитника была «Кудровка», в составе которой он провел шесть матчей. С февраля 2026 года игрок находится в статусе свободного агента.

«Колос» Полонное набрал шесть баллов после девяти туров и разместился на девятой позиции в турнирной таблице Группе 1. Отставание от лидера составляет 16 пунктов.

В нынешнем сезоне клуб из Хмельницкой области играл в Кубке Украины, где вылетел в 1/16 финала от «Металлиста 1925».