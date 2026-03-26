Дженнаро ГАТТУЗО: «Самый важный матч в карьере. Не сплю ночами»
Италия сыграет против Северной Ирландии
Наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо считает матч полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Северной Ирландии самым важным в своей карьере.
«Не могу заснуть по ночам. Постоянно с открытыми глазами. Я тренирую уже достаточно много лет, но это самый важный матч в карьере. Мы хорошо подготовились, я настроен позитивно».
«Конечно, я испытываю большое давление», – сказал Гаттузо.
Сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира.
If you found an error, please highlight the text fragment and press
