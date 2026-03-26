  Дженнаро ГАТТУЗО: «Самый важный матч в карьере. Не сплю ночами»
26 марта 2026, 17:32 | Обновлено 26 марта 2026, 17:37
Дженнаро ГАТТУЗО: «Самый важный матч в карьере. Не сплю ночами»

Италия сыграет против Северной Ирландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо считает матч полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Северной Ирландии самым важным в своей карьере.

«Не могу заснуть по ночам. Постоянно с открытыми глазами. Я тренирую уже достаточно много лет, но это самый важный матч в карьере. Мы хорошо подготовились, я настроен позитивно».

«Конечно, я испытываю большое давление», – сказал Гаттузо.

Сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира.

Иван Зинченко Источник: BBC
Перший Серед Рівних в бані
Через збірну Північної Ірландії? Цих слабаків Італія переможе навіть якщо гравцям зав'язати очі, а північноірланцям дати фору в два м'ячі. Це найлегший матч в світі, а не найважливіший в кар'єрі. Якби я був тренером Італії, то я спав би не тільки перед цим матчем, а і під час нього.
