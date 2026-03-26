  4. ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ перенесли, несмотря на протест соперника
26 марта 2026, 18:18
ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ перенесли, несмотря на протест соперника

Профессиональная футбольная лига поддержала просьбы «Пари Сен-Жермен» и «Страсбурга»

26 марта 2026, 18:18
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение перенести матчи «Ланс» – «Пари Сен-Жермен» и «Брест» – «Страсбург» с 11 апреля на 13 мая:

«По просьбе «Пари Сен-Жермен» и «Страсбурга» в целях подготовки к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов и Лиги конференций соответственно, было принято единогласное решение о переносе матчей.

Эти решения соответствуют четкой стратегии Совета директоров, позволяющей Франции сохранить пятое место в рейтинге УЕФА, что позволяет отправлять четыре команды в Лигу чемпионов», – сообщили на официальном сайте LFP.

Ранее «Ланс» выступил против переноса игры, однако по регламенту согласие второй стороны не является обязательным условием:

«Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную величину, подчиняющуюся европейским амбициям отдельных сторон», – сказано в заявлении «Ланса».

Президент клуба Жозеф Угурльен подтвердил, что они не понимают позицию ПСЖ: «У парижской команды есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет».

Турнирная таблица чемпионата Франции:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 26 19 3 4 58 - 22 03.04.26 21:45 ПСЖ - Тулуза21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ 60
2 Ланс 27 19 2 6 54 - 24 04.04.26 22:05 Лилль - Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Ланс 3:0 Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс21.02.26 Ланс 2:3 Монако 59
3 Марсель 27 15 4 8 54 - 35 05.04.26 21:45 Монако - Марсель22.03.26 Марсель 1:2 Лилль13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель01.03.26 Марсель 3:2 Лион20.02.26 Брест 2:0 Марсель 49
4 Лион 27 14 5 8 41 - 29 05.04.26 16:00 Анже - Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 Марсель 3:2 Лион22.02.26 Страсбург 3:1 Лион 47
5 Лилль 27 14 5 8 42 - 34 04.04.26 22:05 Лилль - Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль15.03.26 Ренн 1:2 Лилль08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Анже 0:1 Лилль 47
6 Монако 27 14 4 9 47 - 38 05.04.26 21:45 Монако - Марсель22.03.26 Лион 1:2 Монако14.03.26 Монако 2:0 Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Монако 2:0 Анже21.02.26 Ланс 2:3 Монако 46
7 Ренн 27 12 8 7 43 - 37 04.04.26 20:00 Брест - Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Ренн 1:2 Лилль08.03.26 Ницца 0:4 Ренн28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза22.02.26 Осер 0:3 Ренн 44
8 Страсбург 27 11 7 9 43 - 33 04.04.26 18:00 Страсбург - Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс22.02.26 Страсбург 3:1 Лион 40
9 Тулуза 27 10 7 10 38 - 32 03.04.26 21:45 ПСЖ - Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян15.03.26 Мец 3:4 Тулуза07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж 37
10 Лорьян 27 9 10 8 37 - 41 05.04.26 18:15 Лорьян - ФК Париж21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян 37
11 Брест 27 10 6 11 34 - 39 04.04.26 20:00 Брест - Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест08.03.26 Брест 2:0 Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест20.02.26 Брест 2:0 Марсель 36
12 Анже 27 9 5 13 24 - 37 05.04.26 16:00 Анже - Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Анже 0:2 Ницца07.03.26 Нант 0:1 Анже28.02.26 Монако 2:0 Анже22.02.26 Анже 0:1 Лилль 32
13 ФК Париж 27 7 10 10 32 - 43 05.04.26 18:15 Лорьян - ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж 31
14 Гавр 27 6 9 12 22 - 35 05.04.26 18:15 Гавр - Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Брест 2:0 Гавр28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ22.02.26 Нант 2:0 Гавр 27
15 Ницца 27 7 6 14 32 - 52 04.04.26 18:00 Страсбург - Ницца21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ14.03.26 Анже 0:2 Ницца08.03.26 Ницца 0:4 Ренн01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян 27
16 Осер 27 5 7 15 22 - 36 05.04.26 18:15 Гавр - Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Осер 0:0 Страсбург01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Осер 0:3 Ренн 22
17 Нант 26 4 5 17 24 - 45 05.04.26 18:15 Мец - Нант22.03.26 Нант 2:3 Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант 17
18 Мец 27 3 5 19 25 - 60 05.04.26 18:15 Мец - Нант22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Мец 3:4 Тулуза08.03.26 Ланс 3:0 Мец01.03.26 Мец 0:1 Брест21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец 14
Полная таблица

По теме:
В Грузии приняли важное решение в отношении Хвичи Кварацхелии
Арсенал нацелился на подписание лидера ПСЖ
Защитник ПСЖ отказался переходить в Реал, который предлагал 80 млн евро
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ланс Ланс - ПСЖ ПСЖ Брест (Франция) Страсбург перенос матчей
Николай Тытюк Источник: LFP
Итальянский футбол в яме: проваливается не только сборная, но и клубы в ЛЧ
Футбол | 26 марта 2026, 13:38 14
Итальянский футбол в яме: проваливается не только сборная, но и клубы в ЛЧ
Итальянский футбол в яме: проваливается не только сборная, но и клубы в ЛЧ

Пока непонятно, что может кардинально изменить ситуацию к лучшему…

Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 09:07 23
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции

Матч состоится 26 марта в 21:45

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Бокс | 26.03.2026, 08:08
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
В Риме Довбика назвали неудачником сезона
Футбол | 26.03.2026, 19:03
В Риме Довбика назвали неудачником сезона
В Риме Довбика назвали неудачником сезона
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 10
Футбол
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
26.03.2026, 07:51 8
Футбол
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 7
Футбол
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 3
Футбол
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 4
Футбол
