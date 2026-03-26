ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ перенесли, несмотря на протест соперника

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение перенести матчи «Ланс» – «Пари Сен-Жермен» и «Брест» – «Страсбург» с 11 апреля на 13 мая:

«По просьбе «Пари Сен-Жермен» и «Страсбурга» в целях подготовки к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов и Лиги конференций соответственно, было принято единогласное решение о переносе матчей.

Эти решения соответствуют четкой стратегии Совета директоров, позволяющей Франции сохранить пятое место в рейтинге УЕФА, что позволяет отправлять четыре команды в Лигу чемпионов», – сообщили на официальном сайте LFP.

Ранее «Ланс» выступил против переноса игры, однако по регламенту согласие второй стороны не является обязательным условием:

«Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную величину, подчиняющуюся европейским амбициям отдельных сторон», – сказано в заявлении «Ланса».

Президент клуба Жозеф Угурльен подтвердил, что они не понимают позицию ПСЖ: «У парижской команды есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет».

