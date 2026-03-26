ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ перенесли, несмотря на протест соперника
Профессиональная футбольная лига поддержала просьбы «Пари Сен-Жермен» и «Страсбурга»
Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение перенести матчи «Ланс» – «Пари Сен-Жермен» и «Брест» – «Страсбург» с 11 апреля на 13 мая:
«По просьбе «Пари Сен-Жермен» и «Страсбурга» в целях подготовки к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов и Лиги конференций соответственно, было принято единогласное решение о переносе матчей.
Эти решения соответствуют четкой стратегии Совета директоров, позволяющей Франции сохранить пятое место в рейтинге УЕФА, что позволяет отправлять четыре команды в Лигу чемпионов», – сообщили на официальном сайте LFP.
Ранее «Ланс» выступил против переноса игры, однако по регламенту согласие второй стороны не является обязательным условием:
«Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную величину, подчиняющуюся европейским амбициям отдельных сторон», – сказано в заявлении «Ланса».
Президент клуба Жозеф Угурльен подтвердил, что они не понимают позицию ПСЖ: «У парижской команды есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет».
Турнирная таблица чемпионата Франции:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|26
|19
|3
|4
|58 - 22
|03.04.26 21:45 ПСЖ - Тулуза21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ
|60
|2
|Ланс
|27
|19
|2
|6
|54 - 24
|04.04.26 22:05 Лилль - Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Ланс 3:0 Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс21.02.26 Ланс 2:3 Монако
|59
|3
|Марсель
|27
|15
|4
|8
|54 - 35
|05.04.26 21:45 Монако - Марсель22.03.26 Марсель 1:2 Лилль13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель01.03.26 Марсель 3:2 Лион20.02.26 Брест 2:0 Марсель
|49
|4
|Лион
|27
|14
|5
|8
|41 - 29
|05.04.26 16:00 Анже - Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 Марсель 3:2 Лион22.02.26 Страсбург 3:1 Лион
|47
|5
|Лилль
|27
|14
|5
|8
|42 - 34
|04.04.26 22:05 Лилль - Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль15.03.26 Ренн 1:2 Лилль08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Анже 0:1 Лилль
|47
|6
|Монако
|27
|14
|4
|9
|47 - 38
|05.04.26 21:45 Монако - Марсель22.03.26 Лион 1:2 Монако14.03.26 Монако 2:0 Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Монако 2:0 Анже21.02.26 Ланс 2:3 Монако
|46
|7
|Ренн
|27
|12
|8
|7
|43 - 37
|04.04.26 20:00 Брест - Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Ренн 1:2 Лилль08.03.26 Ницца 0:4 Ренн28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза22.02.26 Осер 0:3 Ренн
|44
|8
|Страсбург
|27
|11
|7
|9
|43 - 33
|04.04.26 18:00 Страсбург - Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс22.02.26 Страсбург 3:1 Лион
|40
|9
|Тулуза
|27
|10
|7
|10
|38 - 32
|03.04.26 21:45 ПСЖ - Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян15.03.26 Мец 3:4 Тулуза07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж
|37
|10
|Лорьян
|27
|9
|10
|8
|37 - 41
|05.04.26 18:15 Лорьян - ФК Париж21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян
|37
|11
|Брест
|27
|10
|6
|11
|34 - 39
|04.04.26 20:00 Брест - Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест08.03.26 Брест 2:0 Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест20.02.26 Брест 2:0 Марсель
|36
|12
|Анже
|27
|9
|5
|13
|24 - 37
|05.04.26 16:00 Анже - Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Анже 0:2 Ницца07.03.26 Нант 0:1 Анже28.02.26 Монако 2:0 Анже22.02.26 Анже 0:1 Лилль
|32
|13
|ФК Париж
|27
|7
|10
|10
|32 - 43
|05.04.26 18:15 Лорьян - ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж
|31
|14
|Гавр
|27
|6
|9
|12
|22 - 35
|05.04.26 18:15 Гавр - Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Брест 2:0 Гавр28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ22.02.26 Нант 2:0 Гавр
|27
|15
|Ницца
|27
|7
|6
|14
|32 - 52
|04.04.26 18:00 Страсбург - Ницца21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ14.03.26 Анже 0:2 Ницца08.03.26 Ницца 0:4 Ренн01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян
|27
|16
|Осер
|27
|5
|7
|15
|22 - 36
|05.04.26 18:15 Гавр - Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Осер 0:0 Страсбург01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Осер 0:3 Ренн
|22
|17
|Нант
|26
|4
|5
|17
|24 - 45
|05.04.26 18:15 Мец - Нант22.03.26 Нант 2:3 Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант
|17
|18
|Мец
|27
|3
|5
|19
|25 - 60
|05.04.26 18:15 Мец - Нант22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Мец 3:4 Тулуза08.03.26 Ланс 3:0 Мец01.03.26 Мец 0:1 Брест21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец
|14
